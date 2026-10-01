Judo : une première ceinture noire pour le Dojo Club Brando

Le Dojo Club de Brando a été créé en 2021 par Sylvie Giorgi Iozzia, ceinture noire 2e Dan pour répondre à un constat : tant de jeunes du Cap Corse devaient se rendre à Bastia pour pratiquer cet art martial. En quelques années, le club est passé d’intimiste à très fréquenté. En fin de saison 2025/2026, le dojo accueillait 80 licenciés de 4 à 77 ans. Une véritable ruche où s’illustre, entre-autres, Thomas-Joseph Vedrenne. A 15 ans, âge minimum requis, il vient d’obtenir sa ceinture noire. Une fierté pour le club. « C’est un jeune courageux, travailleur qui obtient depuis des années de bons résultats, tant au niveau régional que national » explique la sensei Sylvie Giorgi Iozzia. « Il a obtenu de bons résultats en FSGT, s’est qualifié pour les France FFJ en catégories minimes et cadets. Il revient aussi d’une année en pôle espoir d’Ajaccio. Il y a gagné en maturité et en expérience ».



Pour colorer sa ceinture marron en noire, il lui a fallu passer 4 UV (Unités de Valeur) : UV1 (Kata), UV2 (technique), UV3 (efficacité), UV4 (engagement personnel, en l’occurrence : commissaire sportif et arbitrage). « Cette ceinture noire n’est pas le fruit du hasard » souligne Sylvie Giorgi Iozzia. « Elle est le résultat de nombreuses années de travail, d’entrainements, de chutes, de périodes de doutes, de progrès et de persévérance. Il a appris à tomber mais surtout à se relever. Il a acquis patience, respect, courage, humilité. Une ceinture ne représente pas seulement un grade, mais un parcours. Elle témoigne d’efforts parfois invisibles, même par les proches. Pour le club, sa réussite est d’autant plus importante qu’elle représente la 1ere ceinture noire du Dojo Club de Brando. Il écrit une page de notre histoire et constitue une locomotive, un exemple pour nos jeunes car il prouve que le travail et la volonté portent leurs fruits. Je tiens aussi à souligner que « Tomy » mène brillamment en parallèle ses études scolaires ».



Une première ceinture noire pour ce club convivial qui possède dans ses rangs 4 ceintures marrons qui pourraient donc dans les années à venir étoffer, consolider et affirmer le club encore plus dans le giron régional et national.