À Ajaccio, une maison du Bois des Anglais distinguée pour son architecture singulière

« Il avait pu davantage s’exprimer »



Pour François de Casabianca, son neveu, cette distinction vient reconnaître le travail d’un architecte qui n’a pas toujours pu exprimer pleinement son talent. « Il se plaignait beaucoup que, dans sa vie courante à Bastia, il avait du mal à exprimer son talent, surtout pour des raisons financières. Et ici, il avait eu le bonheur des finances publiques pour la création. Il avait pu davantage s’exprimer », confie-t-il.



Resté proche de son oncle, il se souvient d’un homme passionné, architecte en semaine et peintre le week-end. Il avait lui-même envisagé de suivre ses traces et de rejoindre son atelier. Il garde notamment le souvenir de leurs échanges autour de ses projets architecturaux, dont le plan d’urbanisme de Bastia après-guerre.



La démarche de Louis de Casabianca reposait sur une attention particulière aux formes des constructions traditionnelles corses et à leur environnement. « Ce qui l’avait fasciné, c’était la sculpturalité des maisons traditionnelles corses, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur », raconte son neveu. Une approche que l’on retrouve dans cette maison ajaccienne, où les matériaux et les références insulaires dialoguent avec les formes de l’architecture moderne.