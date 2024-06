Judo : Une belle réussite pour le premier tournoi « Ghjustra di a Torra d’Erbalonga »

« Ce challenge est organisé par le Dojo Club Brando sous l’égide de la FFJDA et constitue le dernier tournoi de la saison en Corse et le dernier entrant dans le cadre de la Coupe Jean-Marc Règne » souligne Sylvie Iozzia-Giorgi, présidente du club organisateur le Dojo Club de Brando.

Cette 1ère édition de « A Ghjustra di a Torra d’Erbalonga » porte le nom de challenge Vidi . «Il se veut un hommage à une jeune judokate, Virginie Gbagbo surnommée Vidi, disparue tragiquement à l’âge de 16 ans en 2013» précise S. Iozzia-Giorgi.

En lice sur le tatami ce dimanche les catégories poussin, poussine, pré-poussin en individuel (Ne Waza et tachi waza) et par équipe mixte de 6 : 2 pré-poussins + 1 pré-poussine + 2 poussines + 1 poussin.

Un beau succès que cette 1ère édition tant par la quantité, 120 judokas de 16 clubs venus de toute la Corse, que par la qualité des jeunes sportifs et de l’organisation qui a requis la présence d’une trentaine de bénévoles. « Je retiens bien sûr cette belle participation mais aussi l’esprit qui a soufflé durant cette journée très conviviale, esprit, respect, partage, bien dans la tradition du code moral de notre art martial » se réjouissait la présidente du Dojo Club Brando qui mettait aussi en avant les bons résultats de ses protégés ce dimanche.

Couplée à ce Challenge Vidi, la dernière manche de la Coupe Jean-Marc Règne qui comprend trois tournois dans l’année: Challenge di à Castagna (Ajaccio), Challenge de Roccapina (Bonifacio) et Ghjustra di a torra d’Erbalonga.

Un concours de dessins a aussi eu lieu. Quel talent ces petits judokas !

En l’espace de 3 ans seulement le DC Brando s’est fait une belle place dans le judo insulaire avec plus de 80 licenciés et d’excellents résultats au niveau régional. Le 16 juin prochain le club clôturera sa saison à la salle des fêtes de Sisco par sa traditionnelle fête de fin d’année. Mais en attendant 2 de ses licenciés, catégorie benjamin, participeront ce dimanche 9 juin à la finale du Championnat de Corse de Ligue 1, Trophée Crédit Agricole, au sein de l’équipe « Squadra Allianza Suprana » qui regroupe 10 judokas des clubs de Biguglia, Lucciana, Nebbiu, Ghisonaccia, Vescovato, Aleria, Querciolo et Brando. Cette finale opposera cette équipe de Haute-Corse à celle du DC Porto-Vecchio. Pour les jeunes Cap Corsins, la rentrée se fera en septembre avec toutefois une « pré-rentrée », fin juillet, à l’occasion de la Fête de la Mer à Santa Severa.

A souligner le très beau trophée de cette « Ghjustra di a Torra d’Erbalonga », trophée représentant la célèbre tour, conçue et réalisée par Sylvie Iozzia-Giorgi et Serge Santini.