Judo : Julia Tolofua et les sœurs Gneto inspirent la jeunesse à Portivechju

La journée de vendredi a été dédiée à des visites dans les écoles primaires Joseph Pietri et à Trinité, ainsi qu'à l'UPPSI. C'était une occasion unique pour les judokates internationales, coutumières des podiums nationaux et internationaux, et même olympiques pour Priscilla Gneto, qui s'est illustrée aux Jeux de Londres en 2012, de partager leur passion et leurs connaissances avec la jeune génération. L'ambiance était à la fête, mélangeant l'enthousiasme des plus jeunes et l'expérience des sportives de haut niveau. Les écoliers ont eu la chance de recevoir des conseils pratiques et d'expérimenter les rudiments de la discipline, grâce à des démonstrations de haut niveau et des exercices adaptés à leur âge.





La journée s'est clôturée par une réception en mairie, en présence de personnalités locales, dont le maire Jean-Christophe Angelini, et l'adjointe aux sports Véronique Filippi. La cérémonie a également réuni des personnalités du monde du judo, dont Gilles Seydoux, qui a accompagné les premiers pas d'Astride et Priscilla sur les tatamis de Porto-Vecchio, et Jean-Yves Andarelli, ancien responsable du pôle judo d'Ajaccio, qui a contribué à leur formation vers le plus haut niveau de compétition. On notera également la présence et l'engagement des responsables de la Direction des Sports de Porto-Vecchio, Serena Gatta et Béatrice Molino.



Samedi,Julia, Astride et Priscilla animeront un stage au COSEC des Quatre-Chemins, où elles partageront leurs précieux conseils avec les jeunes sportifs en herbe. Elles clôtureront leur séjour à Portivechju dimanche, en participant au Challenge de la Ville de Portivechju, une compétition réservée aux catégories benjamins et minimes.