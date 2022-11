Joyce Jonathan : "le salon du chocolat d'Ajaccio, un moment convivial, familial et gourmand"

Quand on est artiste / artisan, on est guidés par une passion qui nous donne de l’énergie, c’est surtout la persévérance et le travail qui nous font évoluer.

Le travail d’équipe aussi peut être un point commun, et le partage avec le public qui goûte aux créations !

- Ajaccio, Bastia et plus largement la Corse peuvent s’enorgueillir d’accueillir Le salon du chocolat et des délices de Corse - celui de Bastia - qui est considéré aujourd’hui comme le plus important salon du chocolat de France avec celui de Paris. En aviez-vous entendu parler ?

- Absolument ! J’ai eu l’occasion de défiler en robe chocolatée à Paris en 2018, je suis ravie de découvrir enfin le Salon du chocolat d'Ajaccio le week-end prochain où je me me produirai samedi 5 à 19h30.

J'ai été réellement impressionnée par l'engouement et le nombre de visiteurs sur le salon de Bastia dont j’avais beaucoup entendu parler !