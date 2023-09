Journées du patrimoine : toutes les visites à faire ce week-end à Bastia

Depuis 1997, la Ville de Bastia s'engage de manière ininterrompue dans cet événement populaire, selon les mots de Philippe Peretti, adjoint au maire de Bastia, délégué au patrimoine et au mécénat : "Cette manifestation entièrement gratuite donne ainsi au plus grand nombre l’occasion de découvrir ou de redécouvrir la richesse du patrimoine de la ville, à travers une programmation dense et diversifiée."



Le thème de cette année, "le Patrimoine Vivant," mettra à l'honneur les personnes qui œuvrent à sa valorisation en préservant les pratiques, les expressions, les connaissances et les savoir-faire transmis de génération en génération. Cela inclut les chants, les danses, les rituels, les fêtes, les compétences liées à l'artisanat traditionnel, ainsi que les connaissances relatives à la nature et à l'univers. "C'est l'occasion de rappeler le patrimoine de l'humain et l'humain du patrimoine." souligne Caroline Michel, directrice du service du patrimoine de la ville.



Un riche programme

En plus des habituelles visites d'édifices religieux et du Musée, la Ville de Bastia proposera une quarantaine d'animations gratuites au cours de ces trois jours. Caroline Michel déclare : "Nous avons prévu toutes sortes d'animations aptes à répondre aux attentes des publics les plus divers." Le programme comprendra des visites, des balades, des expositions, des conférences, des projections, des concerts, des ateliers, des jeux (voir programme ci-joint), avec une emphase particulière sur la période de la Seconde Guerre mondiale, thème de la remarquable exposition temporaire du Musée de Bastia depuis fin juin.

Parmi les nouveautés, les visiteurs auront l'occasion de gravir l'exceptionnel Campanile de Ste Marie, une ascension fièrement annoncée par Jean-Toussaint Bartoli, médiateur au service du patrimoine, qui a élaboré ce vaste programme pour 2023. Une autre nouveauté sera une sortie en train* jusqu'à Furiani, au cours de laquelle le public découvrira l'histoire des Chemins de Fer de la Corse, de la célèbre Micheline à l'AMG 800, ainsi qu'une visite nocturne de la ville. Pour les heureux détenteurs du niveau 1 de plongée sous-marine, une exploration** des eaux de la Tyrrhénienne de l'épave de La Louise, paquebot de la Compagnie maritime Valery, qui a sombré en 1860 à l'entrée du port de Bastia, et du Republic P-47 Thunderbolt, un avion américain abattu pendant la Seconde Guerre mondiale, est au programme.

Du côté des ateliers, une belle initiation à la fabrication de reliures sera proposée à la bibliothèque Prelà, permettant aux participants de découvrir tous les trésors de son fond patrimonial. Il y aura également des initiations à la vannerie, au tir à l'arbalète, et à l'escrime médiévale.

Le Comité des fêtes et de l'Animation du patrimoine de Bastia, ainsi que son ensemble Bella Memoria, offriront quant à eux une démonstration de danses Renaissance. Inévitablement, les visiteurs devront faire des choix, mais cette édition 2023 promet une expérience culturelle de haute qualité, et nous ne pouvons qu'encourager la participation.



Infos ++

*Attention : places limitées. Inscriptions au 06.81.37.70.41. **Inscriptions au : 07.67.89.71.41

Pour plus d'informations, consultez le programme ci-joint ou visitez le site web de la Ville de Bastia.