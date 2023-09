Journées du Patrimoine à Chisà : À la découverte des plantes du maquis

Dès 9 heures, les amoureux de la nature pourront se plonger dans une promenade botanique captivante, guidée par l'expert botaniste Vincent, plus connu sous le nom de Cencio Attelli. À travers les sentiers pittoresques de Chisà, parsemés de plantes aromatiques, les participants apprendront à observer, identifier et prélever des échantillons tout en respectant la nature environnante. Cette expérience passionnante permettra la création d'un herbier sauvage du maquis, dévoilant les noms, les usages et les vertus méconnues de ces plantes, des connaissances qui n'auront plus de secrets pour vous. La participation à cette aventure botanique est de 10€, incluant le carnet nécessaire à la confection de l'herbier. Comme le nombre de places est limité, il est fortement recommandé de réserver votre place en contactant le 06.38.29.85.01.

Après cette matinée enrichissante en pleine nature, les participants auront la possibilité de compléter leur expérience en savourant un délicieux repas au restaurant "U Chisà" (Tél 06.01.07.53.15), situé à proximité. Une occasion parfaite pour se détendre et discuter des découvertes de la matinée autour d'une table conviviale.

L'après-midi s'annonce tout aussi passionnante avec une séance spéciale à l'espace Fiori di Lumi, à partir de 15h00. Laetitia Hugot, directrice du conservatoire botanique national de Corse, dévoilera son ouvrage "L'Atlas biogéographique de la flore corse". Cette publication met en lumière une sélection de 573 espèces de plantes évoluant sur l'île, offrant un aperçu complet de la richesse du patrimoine naturel corse. Une séance de signature suivra la présentation de l'ouvrage, offrant aux participants l'opportunité d'obtenir un exemplaire dédicacé.

Enfin, la journée se clôturera en beauté avec une incursion dans l'univers envoûtant de la parfumerie. Michel Girard, parfumeur de renom, célèbre pour ses créations emblématiques pour des marques prestigieuses, partagera ses connaissances sur l'utilisation des plantes dans la création de parfums. Cette plongée dans l'industrie fascinante de la parfumerie promet d'offrir un regard unique sur cet art subtil.

