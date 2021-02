Journées Mondiales des Zones Humides 2021 : découvrez la Corse autrement

Etang de Palu, Plaine orientale

Déroulé de la journée

Plaine Orientale : Balade à pied, en famille au coeur de l’étang de Palu sur la presqu’île d’Isola. Visitez l'étang de Palu en compagnie des agents de la Collectivité de Corse, propriété du Conservatoire du Littoral.

- Visites commentées, de 10h00 à 12h00 et de 14h à 16h00

- Point d’observation ornithologique de 10h00 à 16h00

Rendez-vous : à 10h00 et 14h00, parking de l’étang de Palu, route RT 10 (ex-RN 198), après Vix (Communes de Vintisari / Serra di Fiumorbu).

Réservation obligatoire auprès de Madame Christine Avignon au 07 86 27 64 07.

En raison du contexte sanitaire, il est impératif de respecter tous les gestes barrières notamment :

- Le maintien de la distanciation physique ;

- Le port du masque obligatoire ;

- Des groupes de 6 personnes maximum.





Site naturel d’Arasu, Zonza

Le site naturel d'Arasu, d'une superficie de 40 hectares et propriété du Conservatoire du Littoral, est géré par la Collectivité de Corse. Il s’agit une petite baie située au nord de Portivechju au bout du golfe de San Ciprianu. Celui-ci est composé d'une succession de plusieurs étangs et de zones humides jouxtant le cordon dunaire riche en biodiversité.

Un petit sentier, aménagé en une boucle cheminant dans les bois privilégiant la vue, avec des fenêtres sur l'ensemble des différents paysages (dunes, baie, ilots, étangs...) mène à un sommet qui surplombe la baie avec une vue imprenable sur les étangs, d’où il est aisément possible d’apercevoir les populations de Flamands roses et diverses autres espèces ornithologiques

Visites commentées de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.

Réservation obligatoire auprès de Monsieur Olivier Agostini au 06 78 41 25 32.

E-mail : olivier.agostini@isula.corsica

Rendez-vous : parking de la paillote du cabanon bleu commune de Zonza

En raison du contexte sanitaire, il est impératif de respecter tous les gestes barrières notamment :

- Le maintien de la distanciation physique ;

- Le port du masque obligatoire ;

- Des groupes de 6 personnes maximum.



Réserve naturelle de l’étang de Biguglia

La réserve Naturelle de l’étang de Biguglia abrite une biodiversité remarquable. Véritable lieu de transition entre mer et montagne, elle abrite une faune et une flore à la diversité unique.

La Collectivité de Corse vous invite ainsi à découvrir la plus grande lagune de l’île.

Il s’agit de profiter en famille ou entre amis de cette visite pour reprendre contact avec la nature, dans une totale contemplation d’un environnement préservé.



Déroulé du week-end: samedi 6 et dimanche 7 février 2021



- Visite commentée en présence d’un animateur, de 9h00 à 12h00 et de 14h à 16h30

- Observation des oiseaux d’eau

- Présentation du fonctionnement du cycle de l’eau de l’étang.

Réservation obligatoire au 04 95 59 51 00

En raison du contexte sanitaire, il est impératif de respecter tous les gestes barrières notamment :

- Le maintien de la distanciation physique ;

- Le port du masque obligatoire ;

- Des groupes de 6 personnes maximum.



Chaque année les Journées Mondiales des Zones Humides sont l'occasion pour toutes les organisations qui travaillent à la préservation du patrimoine naturel de lancer des actions pour faire découvrir au grand public la valeur et de ces lieux.Pour cette nouvelle édition, la Collectivité de Corse a tenu à proposer une journée découverte qui permettra au grand public d'observer des sites insulaires d’une grande richesse naturelle, dans le strict respect des règles sanitaires.Ce site labélisé « Ramsar » et « Natura 2000 » s’étend sur 10 km du linéaire côtier de la Plaine orientale. Malgré les bouleversements dus aux changements climatiques, cette lagune, riche d’une importante biodiversité, doit être préservée et sauvegardée.Il s’agit de comprendre les vecteurs scientifiques comme des leviers de préservation des milieux naturels pour mieux appréhender les modes de gestion des espaces naturels et plus particulièrement ceux de l’étang de « Palu », dans le respect de la biodiversité. Biomasse, biosphère, ou encore niche écologique sont des termes à connaître. Avoir une approche écologique des menaces qui pèsent sur les lagunes reste une priorité pour la Collectivité de Corse et les agents en charge des sites. A travers cette manifestation, c’est ainsi l’occasion de sensibiliser le grand public sur ces thématiques.