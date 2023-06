Journée mondiale des donneurs de sang : des collectes à Ajaccio et Bastia

A l'occasion de la Journée Mondiale des Donneurs de Sang, célébrée ce mercredi 14 juin 2023, de nombreuses collectes sont organisées dans toute la France tout au long du mois de juin par l'EFS, l'établissement français du sang, y compris à Ajaccio. "L'Etablissement Français du Sang est présent ici, sur la place du Diamant, pendant 3 jours pour sensibiliser les habitants d'Ajaccio, surtout en ce moment où il est difficile d'obtenir des dons", déplore Sergio, un bénévole de l'EFS. "Nous avons de moins en moins de donneurs. Les personnes âgées atteignent la limite d'âge de 71 ans et nous avons du mal à attirer les jeunes."



Aujourd'hui à Ajaccio, alors que les infirmiers travaillant pour l'EFS s'attendaient à collecter une trentaine de poches de sang, ils n'en récolteront finalement qu'une vingtaine. Parmi le petit nombre de personnes qui ont donné leur sang, la majorité ont plus de 50 ans. Les principaux donneurs sont des habitués, comme Nicole Humbert, une retraitée de 66 ans qui donne son sang depuis l'âge de 18 ans. "Il est important de donner son sang car il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. Il y a clairement une pénurie de sang."





"La barrière numérique"

Comparées aux hommes qui peuvent donner jusqu'à six fois par an, les femmes ne peuvent donner que quatre fois maximum. Cependant, elles sont plus enclines à faire un don. "Les femmes viennent plus facilement que les hommes car ces derniers craignent les piqûres. Il m'arrive de rencontrer des hommes tatoués de partout qui, quand je les arrête, me disent qu'ils ont peur des aiguilles", plaisante Sergio.

Alors qu'ils peinent à recruter de nouveaux donneurs, les bénévoles font face à un nouveau problème : la barrière numérique. "Nous sommes tous chargés d'arrêter les gens et je suis confronté au problème du téléphone portable", poursuit Sergio. "Les gens marchent dans la rue en parlant au téléphone, avec des écouteurs et regardent leur écran. On leur parle, mais ils ne nous voient même pas."





Comment donner son sang ?

Force est de constater que la population est réticente à faire un don de sang, pourtant c'est un geste simple et gratuit qui peut sauver des vies. Il y a très peu d'étapes pour devenir donneur. La première consiste à s'inscrire et à répondre à un questionnaire. Ensuite, il y a une consultation préalable avec un médecin qui vérifie votre tension artérielle et votre pouls. Enfin, vient le moment du prélèvement sanguin, qui ne nécessite pas d'être à jeun. Une fois le prélèvement terminé, vous attendez entre 15 et 20 minutes et recevez une collation avant de pouvoir partir.