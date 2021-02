Journée mondiale contre le cancer : le dépistage ralentit en Corse

«L'intérêt de cette journée est de faire prendre conscience de l’importance d'un dépistage précoce permettant d'arriver à une guérison » souligne Franck Le Duff, Directeur Oncogénéticien du CRCDC-Corse, Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers (CRCDC-CORSE) qui a pour mission de mettre en œuvre sur l'ile les programmes nationaux de dépistage organisé du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus.

«Le dépistage permet de diagnostiquer un cancer avant l’apparition de symptômes et de pouvoir mieux le soigner, mais aussi de limiter les séquelles liées aux traitements utilisés. Dans certains cas, le dépistage peut même permettre d’éviter l’apparition d’un cancer grâce au repérage et au traitement d’une anomalie qui aurait pu être source d’un cancer» déclare F.Le Duff



L’intérêt du dépistage organisé

Le dépistage organisé est conçu pour améliorer la santé de la population. Ce dépistage est mis en place par les pouvoirs publics. Il consiste à inviter gratuitement la population dont la tranche d’âge dans laquelle la maladie est la plus fréquente à réaliser un test de dépistage. «La grande différence pour le dépistage du cancer du sein, entre un dépistage individuel sur ordonnance d’un médecin et un dépistage organisé à l’invitation du CRCDC-CORSE, c’est que la mammographie est étudiée une seule fois par un spécialiste alors qu’avec un dépistage organisé, une seconde lecture est réalisée. Cela permet de détecter entre 3 et 10 % de cancers du sein qui seraient passés à l'as avec une lecture unique » explique encore Franck Le Duff



Les dépistages organisés des cancers du sein, du côlon et du col de l’utérus sont pris en charge à 100% par l’assurance maladie et bénéficient d’un suivi rapproché.





Dépistage du cancer colorectal

Le cancer colorectal est le 3ème cancer le plus fréquent et 2ème cancer le plus meurtrier. L’incidence et la mortalité de ce cancer pourraient diminuer avec l’augmentation de la participation au programme national de dépistage.

En Corse la participation à ce dépistage reste insuffisante. «Elle n’est que de 10.8% pour 2020 contre 30% au niveau national » précise le docteur F.Le Duff .



Dépistage du cancer du sein

Le cancer du sein se situe au 1er rang des nouveaux cancers chez la femme avec près de 55 000 nouveaux cas et 12 000 décès par an. Aujourd’hui une femme sur huit risque de développer un cancer du sein, c’est pourquoi une grande campagne de dépistage, prise en charge à 100% par l'Assurance Maladie est organisée en France depuis 2004.

La participation à ce dépistage en Corse reste là aussi insuffisante. Elle n’est que de 30.9% pour 2020 contre près de 50% au niveau national .





Le Dépistage du cancer du col de l'utérus

Un cancer dont le pronostic se dégrade alors qu’il existe un dépistage efficace.

Chaque année en France, 3 000 cas de cancers invasifs du col de l’utérus sont détectés et 1100 patientes en décèdent. Ce cancer qui touchent plutôt les femmes jeunes peut être totalement guéri et de façon simple s'il est pris précocement.







Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers en Corse. Tel : 04 95 34 56 78

Dépistage du cancer colorectal, hommes et femmes de 50 à 74 a n s. Tel 04.95.73.10.03

Dépistage du cancer du sein, femmes de 50 à 74 ans. Tel : 04.95.34.56.78.

Dépistage du cancer du col de l’utérus, femmes de 25 à 65 ans. Tel : 04.95.73.45.50