Journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles : la CGT appelle à la mobilisation

« 230 000 femmes sont victimes de violence conjugales, chaque année. Chaque jour, 10 viols ou tentatives de viols se produisent sur le lieu de travail. 80%des femmes disent être victimes de sexisme au travail, 30%de harcèlement sexuel » souligne Catherine Sechet du Collectif. «Pour en finir avec ces violences, des mesures d’urgence doivent être prises par le gouvernement. Aussi le Collectif Femmes et Mixité CGT de Haute Corse s’associe à l’Appel National. Nous devons briser l’isolement et augmenter le rapport de force ». L’appel signé notamment par la CGT, la FSU, le SNPES, PJ FSU et l’Union Syndicale Solidaire ainsi que par 8 partis politiques et par 32 associations. La CGT annonce une distribution de tracts devant la préfecture de Bastia à 12H00. «Gisèle Halimi qui vient de nous quitter affirmait avec force : Ne vous résignez jamais» conclut C.Sechet.









Info ++

Le Collectif Femmes Mixité CGT de Haute Corse » assure une permanence dans les locaux de la CGT à la Bourse du travail, Impasse Patrimonio à Bastia.

Tel : 06 67 75 24 99