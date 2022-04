Journée Sport pour tous à Bastia : le succès au rendez-vous

« Sur cette place, nous avons en fait retranscrit le parcours que l’on effectue à la Maison Sport Santé » explique Margot Hamelet, chargée de mission à la Maison Sport Santé de Lucciana. « On s’adresse aux personnes qui veulent découvrir, faire du sport pour la première fois ou refaire du sport, par exemple après une maladie ou un accident. Il y a plusieurs étapes. Tout d’abord un accueil du public avec des conseils sur de l’activité physique au quotidien, puis une évaluation des capacités avec un protocole pour évaluer l’endurance cardio-vasculaire, la force des membres inférieurs, la force des membres supérieurs pour que la personne se rende compte de l’état où elle se situe en fonction de son âge et de son sexe. Ensuite nous leur proposons des initiations avec des ligues ou des associations partenaires qui proposent des activités physiques pour la santé ».





Pour ce samedi de démonstration et de découverte, une dizaine de stands : tennis, rugby, pilate, marche nordique, danse, gym douce, atelier connecté … « Ce sont des activités pour tout public, tous les âges. Il n’est question ni de compétition, ni de performance. La Maison Sport Santé concerne un public qui est éloigné de la pratique physique ou qui souhaite démarrer une activité physique ou en reprise d’activité pour la santé. L’orientation de la personne est définie en fonction des attentes, des besoins, des capacités et des résultats aux évaluations ».





Afin d’être au plus près de la population, la Maison Sport Santé accueille non seulement le public en sa permanence à Lucciana mais se délocalise aussi en Haute-Corse à raison d’une demi-journée par semaine en plaine orientale, en Balagne et dans les quartiers sud de Bastia. « En fait c’est l’activité physique qui va chercher la personne. On sait qu’en Corse beaucoup de gens sont éloignés du sport en raison de la ruralité. Notre objectif c’est de lever tous les freins qui les empêchent d’aller vers une activité physique » conclut Margot Hamelet.