Journée Mondiale de la Corse : une commémoration tombée dans l’oubli

Le 9 janvier 2009, le centenaire de la naissance de Danielle Casanova, résistante corse morte en déportation, avait donné lieu à une série d’événements marquants. À cette occasion, Magà Ettori, cinéaste engagé, avait initié la Journée Mondiale de la Corse, une célébration destinée à inscrire durablement l’histoire de l’île dans la mémoire collective internationale. Pourtant, seize ans plus tard, cette journée semble avoir disparu des calendriers, aussi bien en Corse qu’ailleurs.



La Journée Mondiale de la Corse trouve ses racines dans la volonté de rendre hommage à Danielle Casanova, figure emblématique de la Résistance. Dès les mois suivant sa disparition en déportation en 1943, Danielle Casanova fut érigée en symbole majeur de la lutte contre l’occupation nazie. Mais au fil des décennies, son souvenir s’est estompé, notamment dans les années 1980, où une longue période de silence a succédé à sa glorification.

C’est là que Magà Ettori entre en scène. Convaincu de l’importance de réhabiliter la mémoire de cette héroïne oubliée, le cinéaste entame des démarches auprès des institutions. En 2009, ses efforts aboutissent avec la publication d’une biographie de Danielle Casanova par les Archives nationales, dans le cadre des célébrations nationales. Le point d’orgue de cette réhabilitation fut l’organisation d’un colloque au Sénat, intitulé « Elle aurait eu 100 ans », le 9 janvier 2009.



Une soirée d’exception au Sénat

Le colloque réunit de nombreuses personnalités du monde politique, culturel et médiatique. Animé par Jean-Marie Colombani, ancien directeur du journal Le Monde, l’événement accueille des figures éminentes telles que Jean-Claude Casanova, membre de l’Académie des sciences morales et politiques, le prince Charles Napoléon, Charles-Henry Filippi, président de HSBC France, et la sénatrice Hélène Luc. La soirée se conclut en beauté dans le prestigieux salon Napoléon avec des performances artistiques : lectures des lettres de Danielle Casanova par Robin Renucci et une jeune comédienne, suivies d’une interprétation poignante de l’hymne « Maquisard(e)s » par Yves Duteil.



Dans la foulée de cet hommage national, Magà Ettori lance la première « Journée Mondiale de la Corse », en partenariat avec Edmond Simeoni et Corsica Diaspora. Près d’une vingtaine de manifestations sont organisées simultanément à travers le monde, de la France à la Chine, en passant par la Belgique et la Tunisie. Le thème retenu, « La Corse qui résiste, la Corse qui gagne », résume l’esprit de ces rencontres.

France Bleu Frequenza Mora participe également activement à cette première édition, mobilisant ses animateurs tout au long de la journée pour proposer un tour du monde radiophonique des événements. L’élan suscité par cette initiative aurait dû permettre à la Journée Mondiale de la Corse de s’inscrire durablement dans le paysage culturel et mémorial.



Une commémoration éclipsée

Malheureusement, après quelques années d’enthousiasme, cette commémoration est peu à peu tombée dans l’oubli. Aucune initiative notable n’a été enregistrée ces dernières années, ni en Corse, ni ailleurs. Pourtant, l’idée d’une Journée Mondiale de la Corse portait une ambition forte : celle de promouvoir une image positive de l’île, ouverte au monde et riche de son histoire.