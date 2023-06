Journaliste agressé après Ajaccio-OM : un homme placé sous contrôle judiciaire

Le dernier match de Ligue 1 de la saison entre Ajaccio et l’OM a été marqué par les incidents entre les supporters des deux équipes avant le coup d’envoi et l’agression d’un journaliste après la rencontre. Un JRI de France 3 a été agressé par des fans marseillais dans la nuit du 3 au survenue le 4 juin à la station-service Ceccaldi. Une personne avait immédiatement été interpellée et placé en garde à vue dans les locaux du commissariat d'Ajaccio.



Lundi une information judiciaire a été ouverte du chef de violences et dégradations commises en réunion, indique ce 6 juin dans un communiqué le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe. La personne qui avait été placée en garde à vue dans les locaux a été présentée au juge d'instruction en fin de journée et mise sous contrôle judiciaire, avec notamment une interdiction de fréquenter les stades et enceintes sportives.

"Cette enquête se poursuivra désormais sous l’autorité d’un juge d’instruction Ajaccien afin d’identifier les autres protagonistes ayant pu participer à l’agression de ce journaliste qui présentait un certificat médical comportant 3 jours d’incapacité totale de travail en relation avec l’agression subie." détaille le magistrat.



​La direction de France3 Via Stella a déposé plainte au soutien de son collaborateur.