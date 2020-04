Journal du confinement, jour 16 "Une épreuve ou une expérience ?"

« Ô Temps suspends ton vol » écrivait le poète Lamartine au 19ième siècle, dans son merveilleux poème « Le lac ».

Le poète voulait que le temps s'arrête pour vivre un peu plus longtemps ces heures propices avec la femme qu'il aimait.

Aujourd'hui, dans ce temps de confinement, le temps semble avoir suspendu son vol et l'Humanité suspendu son envol vers l'illusion d'un bonheur éphémère.

Le temps et les hommes semblent s'être arrêtés, pour essayer ensemble de gagner une bataille contre le COVID 19.



Ces quelques jours ne seraient-ils pas une chance pour l'Humanité et l'occasion de nous donner du temps pour revenir à l'essentiel ?

Le temps de revenir à nous et d'avoir le courage de regarder nos vies, notre relation avec les autres, conjoint, enfants, parents ou amis, notre relation à nous mêmes et à notre environnement.

Le temps de nous rendre compte que ce que nous avons cru, être le bonheur, n'était qu'une illusion basée sur l'Avoir.

Le temps de nous rendre compte que le Bonheur est ailleurs.



Qu'il est en nous, dans notre richesse propre, étincelle de lumière en chacun de nous, à reconnaître et à recontacter chaque jour.

Qu'il est dans l'instant présent, unique, à saisir comme espace sacré car l'instant d'après, il aura disparu.

Le temps de nous apercevoir, qu'il est plus important d'Etre que d'Avoir.



Oh temps, tu as suspendu ton vol et toi, Humanité, suspendu ton envol, alors chacun de nous pourra, peut être s'il le décide, se retrouver. Ces retrouvailles nous réjouiront et augmenteront nos défenses immunitaires.

Ce sera alors là, le vrai Bonheur, que rien ne pourra plus détruire, car nous serons tellement tombés en amour avec nous mêmes et tellement en amour avec les autres que ce virus sera devenu impuissant devant notre force et la beauté de nos Coeurs.



La joie et l'Amour seront alors les voies de la guérison.

Après ce confinement, le temps continuera son vol et l'Humanité son envol, mais rien ne sera plus pareil. Un nouveau monde nous attend ! Quelle chance d'en être témoin et acteur !