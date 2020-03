Journal du confinement, jour 11 : "Quand’ella sera finita c’abbracciaremu torna, ci basgiaremu torna"

A un pove ne più



Quand’ella sera finita

c’abbracciaremu torna

a un pove ne piu, a un pove ne piu

ci basgiaremu torna



Sottu un celu stellatu

da tanti luminelli

un batellu invelatu

per centu ventulelli



e d’un soffiu d’amore

fa ingrinda i celi

per anacqua cun core

i giocchi di i zitelli



quand’ella sera finita

c’abbracciaremu torna

a un pove ne piu, a un pove ne piu

ci basgiaremu torna





in un scornu di lettu

a fiancu a lu to pettu

e senza ritenuta

pove ci sunnutta



in issu bellu viaghiu

ci piaceremu torna

in fondu d’un pagliaghju

o d’un castellu a a bona



quand’ella sera finita

ripiglieremu e vite

e nostre belle vite, a un pove ne piu

ripiglieremu e vite

e belle vite

e nostre vite









A n’en plus pouvoir



Quand tout cela sera fini

nous nous étreindrons a nouveau

a n’en plus pouvoir, a n’en plus pouvoir

nous nous embrasserons a nouveau



sous un ciel étoilé

par beaucoup de petites veilleuses

un bateau recouvert de voiles

pour une centaine de vents légers



et d’un souffle amoureux

nous ferons grandir le ciel

pour arroser avec du coeur

tous les jeux des enfants



quand tout cela sera fini

nous nous étreindrons a nouveau

a n’en plus pouvoir, a n’en plus pouvoir

nous nous embrasserons a nouveau





sur un coin de lit

colle a ta poitrine

et sans aucune retenue

pouvoir y passer la nuit



au cours de ce beau voyage

nous nous plairons a nouveau

tout au fond d’un pailler

ou d’un château sans chichi



quand tout cela sera fini

nous reprendrons le cours de nos vies

toutes nos belles vies , a n’en plus pouvoir

nos reprendrons nos vies

nos belles vies

toutes nos vies





paroles et musique : Paul-Gerard savelli