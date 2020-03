Josée Martelli pour un nouveau mandat à Pigna

Josée Martelli, maire de Pigna, sollicite à nouveau des électrices et des électeurs du petit village de Pigna lors des élections municipales des 15 et 22 mars prochains.

Au cours de la présentation de sa liste, la maire, et présidente de l'association des maires de Balagne, en a profité pour dresser un bilan de cette mandature qui s'achève.

"Ce mandat a été marqué par l'acquisition de deux logements pour y installer des locataires à l'année dont 1 atelier artisanal supplémentaire.

Nous sommes allés au-delà de notre programme puisque les travaux en cours 3 salles de musiques ne figuraient pas au programme initial.

La labellisation du centre culturel en centre national nous amène à proposer des structures d'accueil supplémentaires .

Par ailleurs la commune ayant fait l'acquisition d'un logement des travaux vont nous permettre de proposer les structures pour installer le centre administratif du centre National de création Musicale.

Par ces investissements la commune favorise ainsi le développement de l'activité culturelle qui permet l 'activité quasi permanente au sein de notre village. Nous constatons avec plaisir la présence au mois de février de résidences ...qui se succèdent et qui se produisent régulièrement à l'Auditorium.

Au chapitre des réalisations on notera la réhabilitation de la fontaine du village, la calade côté Eglise, les travaux de l'Eglise; la réfection du mur piazzalo et des ruelles, le renforcement de l'éclairage public, la sécurisation du balcon logement communal."



Et de poursuivre:

" Les commissions extra municipales déjà en place dans les deux précédentes mandatures permettront de faire vivre la démocratie participative. C’est avec les habitants que nous allons planifier la feuille de route. Notre stratégie de développement restant ancrée dans les 3 thèmes forts qui sont la culture, l’artisanat , l’environnement,les activités de pleine Nature."



D'autres projets sont en cours de réalisation.:





La Liste

MARTELLI Joséphine

BELLAGAMBA Anna Livia

CASALONGA Jérôme

QUILICHINI Hervé

TOMASI Joseph

VALADE Marie Jeanne épouse BENIGNI

VOLPEI Isabelle