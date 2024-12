“Joie” et “fierté” : les réactions des Ajacciens au lendemain de la visite du pape François

Joie et fierté. Ce sont les deux mots qui reviennent le plus chez les personnes ayant assisté à la visite du pape François en Corse ce dimanche 15 décembre. Au lendemain de cette journée historique, ils sont nombreux, dans un café du centre-ville d’Ajaccio, à parler du moment qu’ils ont vécu. « C’était une journée mémorable ! Nous nous sommes levés très tôt le matin pour nous préparer. Nous avons la chance d’habiter sur le passage de la papamobile, donc nous avons pu descendre et admirer le pape. C’était très émouvant, surtout d’être avec nos enfants, dont la petite dernière qui a un mois et demi ». Un peu plus loin, à une autre table, l’émotion est la même. « J’habite sur le continent, et je suis venue exprès pour l’occasion. Voir le pape en Corse, c’est unique, donc nous avons fait le voyage spécialement pour ça ».



La venue du pape François en Corse est aujourd’hui dans tous les esprits, croyants ou non. « Je ne suis pas catholique, mais c’était un jour spécial que je n’aurais raté pour rien au monde. Je suis arrivé mardi juste pour voir le pape. J’étais à côté de la cathédrale, c’était génial, surtout pour les personnes qui étaient à côté de moi. Et je suis très content d’avoir revu le cardinal Bustillo, que j’ai rencontré cet été lors des célébrations du 15 août ». Les enfants aussi sont ravis d’avoir aperçu le Saint-Père. « J’ai vu le pape près du Palais des Congrès », explique Marc’Andria. « Il est passé tout prêt et il m’a fait coucou ».