Johny Placide (SC Bastia) : « Il faudra faire preuve d’abnégation et de sérieux pour gagner contre Rodez »

« Ce déplacement à Ajaccio est très frustrant » explique l’entraîneur du SCB, Benoît Tavenot. « On a lâché beaucoup d’influx nerveux dans l’attente, on a été longtemps sous tension. Par contre sur la mi-temps qu’on a disputée, je suis content de l’équipe, Il y a eu une maîtrise collective, mais malheureusement on n’a pas validé. Le groupe a fait preuve de maturité et je suis content de ce qu’on a produit. Nerveusement, le match a été joué et on est forcément déçu de ne pas être allé jusqu’au bout. Malheureusement, on a lâché du jus et de l’énergie à blanc. ».

Face à Rodez, l’objectif reste le même pour B. Tavenot : Renouer avec la victoire.

«On n’a pas gagné depuis longtemps, c’est donc un challenge »





Et Rodez dans tout ça ?

« C’est une équipe très énergique, dynamique, très généreuse qui se crée beaucoup d’occasions. Ils possèdent un fort mental et des ressources. Il va falloir un très bon Sporting. On a la volonté de repartir de l’avant. Il faudra bien défendre, avoir la maîtrise du ballon et concrétiser dans nos moments forts. Il faut transformer la frustration du match d’Ajaccio en énergie contre Rodez. On a besoin de goûter à nouveau, à la victoire ».

Une victoire qui ferait du bien sur le moral, mais aussi au plan comptable, puisque le Sporting nage dans le ventre mou du classement, 8e avec 15 points. « L’objectif pour moi est d’enchaîner les matchs », commente le tacticien bastiais, « je ne regarde pas le classement pour l’instant. Je regarde nos matchs, nos entraînements ».





Solide dernier rempart de l’équipe, le gardien de but Johny Placide souligne, lui, la progression. « On est dans le vrai si on regarde les statistiques. Il faut valider le travail qu’on fait depuis le début de saison. On arrive à un stade où on doit sentir une progression. Contre Rodez il faut valider notre travail et prendre les 3 points. Il faudra faire preuve d’abnégation et de sérieux face à une équipe qui, comme beaucoup d’autres, jouent à chaque fois leur va-tout ».

Pour cette rencontre (20h30), l’entraîneur devrait disposer de tout son effectif.