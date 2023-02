Jean-Philippe Serpi publie son nouveau roman "Le testament de William Pirie"

S’il n’est pas encore aussi connu que James Bond ou OSS 117, Bill Hurd du MI6 commence à se faire une belle place dans le monde du roman d’espionnage. Le borgais Jean-Philippe Serpi l’avait créé en 2018 et il en est aujourd’hui au 5épisode de ses aventures, la 4, « Requiem pour The Dreams » se concluant d’ailleurs en Corse. Cette 6aventure est peut-être un peu plus personnelle…Dans ce 5opus, paru chez Sydney Laurent , l’heureux éditeur, on retrouve des personnages récurrents comme Victor, bien sûr, mais aussi John, le petit cousin de Bill qui va lui donner un coup de main. Pas d’Agent féminin 022 par contre. Dommage !Le méchant, c’est Wishmore, l’homme d’affaire écossais, qui pour faire pression sur le gentil Bill, fait kidnapper son majordome par trois sbires. Un enlèvement qui va emmener Bill, sous couvert du MI6, dans les pays de l’Est sur fond également de trafic de drogue. Bill, toujours imprégné des expressions corses retenues lors de sa mission précédente, doit ainsi affronter un géant koskovaque. «J’avais plusieurs scénarios gribouillés sur mon carnet » explique JPH.Serpi. « J’avais déjà écrit une idée directrice dans le tome 1 en évoquant l’héritage de Bill. On y retrouve ainsi le notaire de Bill, qui s’avère en fait un ami de l’homme d’affaire écossais véreux ».On ne vous livrera pas la suite. Soyez rassuré toutefois, Bill s’en sortira sain et sauf, un 6tome étant déjà en préparation.Autre projet, presque concrétisé pour Jean-Philippe Serpi, puisqu’en lecture chez un grand éditeur, un autre roman, « Un drame, sur des thèmes religieux et mystiques » laisse échapper très mystérieux l’auteur.L’auteur de Bill sera en dédicace ce samedi 11 février de 9h30 à 17h30 dans la Galerie du Centre Commercial la Rocade à Furiani et le vendredi 17 février dans l’après-midi à la « Librairie des songes » à Sisco.