Jean Pereney : « Le SYVADEC profite du confinement pour déstocker les balles : c’est une infamie ! »

- Un arrêté qui n’a pas été respecté… et qui vous a valu une amende ?

- Oui ! Lundi à 5 heures du matin, nous sommes descendus sur place pour le faire respecter. Nous nous sommes retrouvés devant les gendarmes et nous leur avons demandé s’ils étaient là pour le faire respecter et arrêter les camions, ils ont répondu : « Non ! ». Nous avons mis nos écharpes de maire et d’adjoint et nous les avons arrêtés nous mêmes. Là, les gendarmes nous ont verbalisés pour « non confinement » ! Ils nous ont dit : « Ne revenez pas demain. Si vous revenez demain, ce sera 1500 € d’amende, et si vous revenez le troisième et le quatrième jour, on vous amènera au poste et ce sera la case Prison. C’est ce qui est prévu dans le règlement du confinement ».



- Comment avez-vous réagi ?

- Nous sommes revenus, ce mardi matin, avec un huissier. Les gendarmes avaient déjà laissé entrer deux camions. Le commandant de gendarmerie, qui était là, a été surpris de nous voir. Je lui ai demandé s’il allait nous verbaliser, il a répondu : « Oui ». Je lui ai montré la fiche et lui ai rappelé qu’un maire et un adjoint sont des officiers de police judiciaire et que nous étions là en tant qu’officiers de police judiciaire pour faire respecter notre arrêté. J’ai ajouté : « On voit que non seulement vous ne faites pas respecter notre arrêté, mais en plus vous verbalisez ceux qui sont chargés de le faire respecter ». Quand les deux camions sont ressortis, l’huissier les a photographiés et a constaté le non-respect de l’arrêté. Les deux camions sont repartis, nous avons fait remarquer aux gendarmes qu’ils ne les avaient même pas verbalisés. Il y a eu appel au sous-préfet qui a donné l’ordre de les verbaliser. Mais ce n’est pas la solution qui nous convient ! Je leur ai demandé : « Quand un véhicule se trouve devant un sens interdit, est-ce que vous attendez qu’il franchisse le sens interdit pour le verbaliser ou vous lui dites qu’il ne faut pas y aller ? ». C’est complètement incohérent !



- Que s’est-il passé ensuite ?

- Les gendarmes ont verbalisé le camion suivant. Puis, quand un camion s’est présenté en double benne, ils l’ont averti qu’il le verbaliserait à la sortie, donc le camion est reparti sans décharger. Ensuite, sont arrivés trois petits camions de Rocca qui se sont adaptés à l’arrêté après le refoulement des gros camions hier. Ils ne transportaient que des déchets frais, nous les avons laissé passer.