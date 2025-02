Jean-Noël Profizi fait son entrée à l’Assemblée de Corse

Ce jeudi 13 janvier, à l’occasion de la session spéciale de l’Assemblée de Corse destinée à élire trois nouveaux membres du Conseil exécutif, Jean-Noël Profizi a officiellement fait son entrée dans l’hémicycle territorial. Le maire de Serra di Fiumorbu siègera désormais en tant que conseiller territorial au sein du groupe Core in Fronte, mouvement auquel il est fidèle depuis sa création. Il succède à Jean-Baptiste Arena, élu à la tête de la Chambre régionale d’agriculture.



Enseignant en langue et culture corse, Jean-Noël Profizi est aussi une des voix emblématiques du groupe Surghjenti, connu pour son engagement en faveur de l’identité insulaire. Il s’est toujours investi dans la vie culturelle et sociale de sa région, notamment pour la promotion de la langue corse et la défense des valeurs patrimoniales. Lors de la séance d’installation, Paul-Félix Benedetti, président du groupe Core in Fronte, a salué le travail accompli par Jean-Baptiste Arena : « Nous sommes fiers d’avoir compté un homme de cette qualité à nos côtés durant ces trois années. » Il a également exprimé sa satisfaction quant à la nomination de Jean-Noël Profizi : « Il est remplacé par un autre homme de grande valeur : un militant, un enseignant, un acteur important de la culture corse et le maire d’une commune dynamique. »



Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif, a à son tour rappelé l’engagement de Jean-Noël Profizi : « Nous connaissons votre investissement en faveur de la culture corse, de la langue, de votre village et du système éducatif. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette institution. »