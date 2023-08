Jean Menconi avec Christophe Maé et le Gospel N'Soul Voice en concert le 18 août à Porto-Vecchio

Le grand concert de Jean Menconi avec la participation exceptionnel de Christophe Maé ainsi que du Gospel N'Soul Voice, s'annonce comme le concert évènement de l'été dans l'extreme sud. .Ce rendez-vous au stade Claude Papi à Porto-Vecchio, ravira les 1 600 personnes du public attendu à cette occasion.La soirée débutera avec une très belle et très riche première partie au cours de laquelle les voix des jeunes Corses Cleamstance et Delia Lucia enchanteront les spectateurs.. Philippe Corti qu'on ne présente plus et qui assurera l'alfter de cette belle soirée sera aussi de la oartie.Les organisateurs, avec le soutien de la mairie et la communauté des communes de Porto-Vecchio, ont mis tout en œuvre pour que le nombreux public passe une excellente soirée, avec notamment l'installation de plusieurs buvettes et de points de restauration sous la houlette d'un des meilleurs traiteurs du sud. Prévu aussi, un espace VIP.Mais le meilleur pourrait encore venir de la scène avec .la présence de grands noms de la chanson aux côtés de Jean Menconi et Christophe Maé.--------Ventes des places à partir de 29€ sur Corse Billet.com et sur place le 18 août, jour du concert.