Jean-Félix Acquaviva : « Il faut éviter de qualifier de terroristes des gens qui n’ont rien à voir avec les islamistes »

Pas de bons terroristes !

Des arguments toujours aussi peu entendus par le gouvernement. L’amendement reçoit un double avis défavorable. D’abord de la rapporteur du projet de loi, Laurence Vichnievsky, qui répond en invoquant un principe général de droit pénal : « Ce qui est réprimé, ce sont les faits. La difficulté tient au délit d’intention. Il n’est pas question de faire la distinction que vous nous proposez. Ce qui compte, ce sont les actes. Si des personnes ont été condamnées pour des infractions qualifiées de terroristes, on ne peut pas dire que ce sont des atteintes à des biens matériels commises par des militants ». Ensuite, du Garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti : « Votre amendement restreint considérablement la portée de l’article 3. Ce qui ne correspond pas du tout à l’objectif poursuivi par le gouvernement ». Il rappelle que « l’autorité judiciaire peut toujours s’opposer à l’inscription au FIJAIT ». Enfin, estime-t-il : « Vous distinguez les bons et les mauvais terroristes. Il n’y a pas de bons ou de mauvais terroristes, il y a des terroristes. Nous luttons contre tous les séparatismes ! ».



La nécessité d’une réponse

Le député Jean-Félix Acquaviva réplique en interpelant le Garde des Sceaux sur sa réponse qu’il qualifie de « plus politique » et en revenant sur le contexte dans lequel le FIJAIT a été créé. « Ça n’a rien à voir avec les histoires anciennes pour lesquelles des militants ont été condamnés... C’est un fichier post-peine qui empêche souvent la réinsertion ». Quand à l’appréciation des juges évoquée par le ministre, il rappelle « le débat très fort en Corse sur l’indépendance de la justice, volet sur lequel je vous ai interrogé il n’y a pas longtemps et sur lequel il y avait vengeance d’Etat, donc une dimension politique. Je suis pour que l’on sorte de cette dimension politique (…) Et comme nous sommes des hommes de paix et de dialogue, je crois aussi que les réponses ne sont pas seulement judiciaires, elles sont aussi dans l’intelligence collective, et éviter de qualifier de « terroristes » des gens qui n’ont rien à voir avec les Islamistes barbares qui veulent mettre au joug et au pas toute une société ». Il conclut sur le fait que son amendement « suppose une réponse. On ne peut pas rester sans réponse sur une situation qui pourrit. Il faudra bien qu’un jour ou l’autre, on y réponde avec juste mesure ».