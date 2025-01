Jean-Emmanuel Casalta, ancien directeur des antennes de Via Stella et de France Bleu, nouveau PDG de Public Sénat

Jean-Emmanuel Casalta succède à Christopher Baldelli, nommé en septembre à la tête de T18, la future chaîne lancée par le groupe du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, CMI France."Le Bureau s'est prononcé, par un vote à bulletin secret, en faveur de la candidature de M. Jean-Emmanuel Casalta. Son mandat prendra effet à compter du 24 janvier", a-t-il indiqué dans un communiqué, après avoir entendu les deux candidats.Leurs candidatures avaient été retenues le 10 décembre et ils avaient été entendus une première fois le 13 janvier par la commission de sélection, qui avait décidé de proposer leurs deux noms au Bureau pour le choix ultime.Jean-Emmanuel Casalta a dirigé France Bleu, le réseau des radios locales publiques de Radio France, de septembre 2018 à avril 2023. Il avait alors été remplacé par Céline Pigalle, venue de BFMTV. France Bleu a été renommé Ici, début janvier.Jean-Emmanuel Casalta a par ailleurs été directeur des antennes et des programmes de la chaîne de télévision France 3 Corse ViaStella entre 2011 et 2015, avant de travailler pour un autre groupe public, France Médias Monde (qui contrôle les médias internationaux France 24 et RFI).À l’heure actuelle, la chaîne de télévision publique Public Sénat partage la fréquence numérique terrestre (TNT) avec la chaîne LCP, qui dépend de l’autre chambre du Parlement, l’Assemblée nationale. Elles basculeront sur le canal 8 en juin, en vertu d'un changement de numérotation annoncé le 13 janvier par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel.LCP a également changé de PDG en mai 2024 et est désormais dirigée par Emmanuel Kessler, ancien patron de Public Sénat.