JO 2024 : ces Corses passionnés de sport qui s'envolent pour Paris

Et si ces amateurs de sport sont si impatients, c'est également parce que ce voyage est prévu depuis plus d'un an. « J'ai tout organisé dès la mise en vente des places en 2023 », assure Mathieu, qui, par chance, sera logé chez un membre de sa famille durant son séjour. Un paramètre déterminant pour lui, tout comme pour Alexis et ses amis. « Heureusement que nous avons de la famille à Montrouge pour nous accueillir. Le budget n'aurait clairement pas été le même si non. D'ailleurs, on le voit, certains logements ont été mis sur Airbnb à des prix tellement élevés qu'ils sont toujours vacants aujourd'hui », pointe-t-il. Et pour cause, après s'être envolés en 2023, les prix des appartements et l'offre abondante (+ 40 % en Île-de-France en juin 2024 par rapport à la même période en 2023) ont saturé le marché.







Si certains peuvent avoir des craintes quant à la sécurité des Jeux olympiques, qui mobiliseront 30 000 policiers et gendarmes français et étrangers chaque jour, les supporters corses appréhendent leur séjour sereinement. « Les Jeux olympiques sont un symbole de paix depuis l'antiquité », rappelle Stéphane Paganelli, qui voit Paris comme un symbole de liberté. Alors, à l'aube de l'événement, tous préfèrent se focaliser sur les performances attendues. Et lorsqu'ils doivent donner les noms de leurs grands favoris, la réponse est unanime : Teddy Riner (judoka) et Antoine Dupont (rugbyman). « J'espère que la France aura un grand nombre de médailles, confie par exemple Stéphane Paganelli. Nous sommes chauvins, on sait que la France a beaucoup à nous offrir ! »