IsuliMondi : le Japon s’invite en Corse pour une rencontre culturelle inédite

Le festival IsuliMondi revient cette année avec un nouveau pari audacieux : faire dialoguer la Corse et le Japon à travers une programmation qui met en lumière les résonances entre ces deux îles éloignées de plusieurs milliers de kilomètres. « Le Japon est un pays fascinant, plein de paradoxes, qui intrigue et suscite à la fois l’admiration et la réflexion », explique Anne-Marie Luciani, présidente du festival. « En explorant la culture de cet archipel, nous avons découvert de nombreux points communs avec la Corse, notamment dans la structure de la société et l’importance des liens familiaux. »



Corse et Japon : des îles liées par l’histoire et la culture

Le choix du Japon peut sembler étonnant, mais comme le souligne Anne-Marie Luciani, « il existe des parallèles surprenants entre la Corse et le Japon ». L’histoire de la soie, par exemple, a joué un rôle clé dans ce rapprochement inattendu. « La Corse et le Japon ont tous deux été épargnés par la maladie de la pébrine qui avait décimé les élevages de vers à soie en Europe et dans le monde. Cela a fait de la Corse un centre important de production, reliant ainsi nos deux îles sur le plan commercial », raconte-t-elle.

Outre cet aspect historique, le festival explore les similitudes dans les structures sociales et familiales des deux cultures. « Il y a des conflits intergénérationnels, une notion de devoir envers les aînés qui est commune à nos deux sociétés », poursuit Anne-Marie Luciani. Ces réflexions ouvrent la porte à une compréhension plus profonde des défis identitaires auxquels sont confrontées les îles dans un monde globalisé.



Une programmation entre tradition et modernité

IsuliMondi offre une riche programmation, allant des rencontres littéraires aux projections de films, en passant par des ateliers culinaires et des expositions d’artisans. Parmi les moments forts, on compte l’exposition itinérante de céramiques de la ville de Bizen, un art traditionnel japonais présenté dans des musées prestigieux comme le musée Picasso à Paris. « C’est une grande fierté de les accueillir à notre festival », confie Anne-Marie Luciani.

Le festival s’adresse également aux amateurs de culture populaire japonaise avec des ateliers de dessin manga, des rencontres avec la communauté de cosplay en pleine expansion en Corse, et des ateliers de haïkus ou de mochi. « La diversité de la programmation reflète notre volonté d’offrir une expérience culturelle complète, où chaque aspect de la culture japonaise est exploré », explique la présidente.



Parmi les invités prestigieux, Xavier Emmanuelli, fondateur du Samu Social, apportera une perspective unique sur le vieillissement au Japon et en Corse. Richard Collasse, ancien PDG de Chanel au Japon, interviendra sur des thèmes aussi variés que la place des femmes dans la société japonaise et la hiérarchisation en entreprise.



Un pont culturel entre l’Orient et l’Occident

Le festival IsuliMondi, grâce à des partenariats avec des institutions comme la Fondation Sasakawa et le Consulat général du Japon, promet de transformer la cité imperiale en un véritable carrefour entre l’Orient et l’Occident. « Nous avons su tisser des partenariats exceptionnels, un vrai travail collectif qui implique toute l’équipe du festival », se réjouit Anne-Marie Luciani. Ajaccio se transformera ainsi, le temps du festival, en une passerelle entre Orient et Occident, révélant les liens insoupçonnés entre ces deux cultures.