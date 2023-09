Isuli Mondi : Un nouveau festival de cinéma et littérature est né à Ajaccio

La Corse, déjà célèbre pour ses festivals cinématographiques et littéraires, se prépare à accueillir un tout nouveau venu dans la scène culturelle : le festival "Isuli Mondi". Conçu pour célébrer la diversité culturelle des îles du monde, cette première édition, qui se déroulera du 20 au 24 septembre à Ajaccio, promet une expérience unique pour les amateurs de cinéma, de littérature et de l'art. "Il manquait, nous semble-t-il, un festival cinématographique et littéraire dédié exclusivement aux îles du monde entier." explique Anne-Marie Luciani, à l'origine du projet, " La Corse avait donc toute légitimité à organiser un tel évènement avec pour objectif d'accueillir chaque année une île différente afin de faire connaissance avec un univers culturel inconnu ou méconnu et bien sûr mettre en valeur toute la singularité et la similarité de l'île invitée avec la Corse !"



C'est donc dans cet esprit d'ouverture et de découverte que le festival Isuli Mondi voit le jour, avec pour ambition d'accueillir chaque année une île différente pour partager sa culture, ses arts, et ses réalités quotidiennes avec la Corse et le reste du monde. Ce festival, pionnier dans son genre, aspire à unir l'universel et le particulier, à promouvoir les échanges culturels et à mieux se connaître à travers la diversité des îles du globe.



La première île invitée à prendre part à cette aventure unique est l'Islande, une terre énigmatique aux paysages époustouflants. "Pourquoi l'Islande ? Pour se rapprocher du cœur de la terre, pour boire l'eau la plus pure du monde, pour apercevoir les baleines, pour se glisser dans la peau d'un Viking, d'un pêcheur de morue, d'un éleveur de chevaux anciens, pour aller à la rencontre de ce peuple vaillant et courageux à travers une littérature d'une grande richesse et d'une notoriété internationale, une production cinématographique abondante et, d'une manière générale, sa culture," explique Anne-Marie Luciani. "L'Islande et la Corse, bien que très différentes en apparence, partagent des points communs surprenants. Isuli Mondi mettra en miroir ces deux îles, explorant leurs réalités quotidiennes, leurs cultures respectives, et leurs capacités de résilience face aux défis auxquels elles sont confrontées."



Trois lieux pour un festival

Le festival se déroulera au Lazaret, un lieu emblématique d'échanges culturels, du 20 au 24 septembre 2023. Pendant ces quatre jours, une multitude de disciplines artistiques se croiseront, de l'art cinématographique aux rencontres littéraires, en passant par les expositions photographiques et les spectacles jeunesse. Cette offre pluridisciplinaire sera agrémentée d'intermèdes musicaux et de dégustations culinaires conviviales.



Les cinémas locaux, L'Ellipse et le Laetitia, ouvriront leurs portes au public ajaccien, y compris les élèves, pour des séances dédiées au cinéma islandais et à la culture qui l'accompagne, notamment les célèbres sagas médiévales. Le cinéma corse ne sera pas en reste et sera également mis à l'honneur.



L'écologie occupera une place centrale dans les discussions, mettant en lumière les enjeux auxquels l'Islande et la Corse sont confrontées. Ces rencontres permettront d'échanger des expériences vécues, des expérimentations et des projets alternatifs pour un avenir plus durable.



Une première édition ambitieuse et exigeante

Orchestrée par une équipe engagée et passionnée, cette première édition se veut un rendez-vous festif et original dans un cadre exceptionnel. Le festival a pour ambition d'ouvrir un espace d'échanges et de partages, accueillant les regards croisés des amoureux des îles. Mais qui se cache à bord d'Isuli Mondi, ce nouveau vaisseau qui, avant de succomber à l'appel du large, parcourra chaque année les mers et les océans à la recherche d'une nouvelle île à découvrir ?



À la barre, la capitaine Anne-Marie Luciani, à l'origine du projet. Sur le pont, un équipage de matelots dynamiques qui s'activent, de la poupe à la proue et de babord à tribord, afin d'arriver à bon port : Danielle, Dani, Michèle, Joëlle, Sylvie, Marianto, Francesca, Armelle, Christine, Hélène, Patricia, Paule, Joyce, Patricia, Marie-Jeanne, Martine, Juliette, Geneviève, Andréa, Jean-Dominique, Ange-François, Norbert, Anthony, André.