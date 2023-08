Isolacciu-di-Fium'Orbu : des sommités débattent de santé et d'intelligence artificielle

La commune d’Isolacciu-di-Fium'Orbu organise ce vendredi 25 août un colloque entre différents professionnels de santé dans le cadre de sa quatrième rencontre thématique. Cette année, les sujets abordés seront liés à l’infarctus du myocarde, aux progrès de l’anesthésie, au cancer et à l’intelligence artificielle.







Les intervenants sont des spécialistes reconnus dans leur domaine, à l’image du professeur Fabrice Barlesi, le directeur général de l’Institut Gustave Roussy de Villejuif, un établissement spécialisé dans le traitement du cancer, ou encore le professeur Frédéric Collart, responsable du service de chirurgie cardiaque de la Timone, à Marseille. « Le but de ces rencontres, c’est que les gens commencent à prendre soin de leur santé, affirme Jacky Bartoli, le maire d’Isolacciu-di-Fium'Orbu. Écouter les bons conseils que donnent ces pontes dans leur domaine, cela peut permettre d’avoir une prise de conscience sur des maladies que l’on peut appréhender ».







Des discussions avec les invités dans un cadre restreint







En plus d’attirer les curieux, l’événement attire également « les médecins, les infirmiers, les pharmaciens et une bonne partie du corps médical de la région », assure Jacky Bartoli, ce qui permet de nouer des liens entre les différents professionnels de santé et d’éventuels patients, comme cela s’est déjà produit lors des précédentes éditions.







Les conférences, volontairement courtes, serviront surtout d’amorces aux moments d’échanges et de discussion prévus avec les conférenciers lors du buffet. « Généralement, on a peur des poser des questions sur sa santé en public, c’est pourquoi nous avons opté pour ce format pour ceux qui voudront approfondir les sujets et discuter en aparté avec les invités, dans un cadre un peu plus privé » souligne le maire d'Isolacciu-di-Fium'Orbu







Les organisateurs espèrent attirer autant de spectateurs que lors de la précédente édition, qui avait réuni 400 personnes.