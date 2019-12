Interpellations : 2 personnes relâchées. Plusieurs rassemblements de soutien ce jeudi soir en Corse

Maria Bettina Colonna le Jeudi 12 Décembre 2019 à 17:47

Dans un post publié sur sa page Facebook, Aiutu Paisanu, qui ce jeudi matin avait dénoncé via une vidéo, la "violence" du transfert des 10 Corses, interpellés, à Paris, indique via son compte Twitter que deux jeunes ont été libérés cet après-midi.



Toujours via les réseaux sociaux la jeunesse insulaire appelle à participer à trois rassemblements organisés ce jeudi soir a 19 heures devant les commissariats d'Aiacciu et Bastia ainsi que la Sous-Préfecture de Corti.

