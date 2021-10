Intempéries : une vingtaine de personnes secourues en Plaine Orientale

Au cours de cet épisode d’intempéries important qui a touché la Haute-Corse, jusqu’à 250 mm d’eau sont tombés sur des communes du Fium’Orbu au cours de l’après-midi et en début de soirée.



De nombreuses interventions des pompiers

Les pompiers du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse ont reçu environ 1000 appels et procédé à 99 interventions dont 19 mises en sécurité et 4 sauvetages dont 3 enfants grâce à l'intervention de l'hélicoptère de la sécurité civile, le Dragon2b. Jusqu’à 220 pompiers ont été mobilisés pour réaliser ces opérations.



8400 foyers toujours privés d' électricité

8400 foyers restent privés d’électricité en plaine orientale et dans le sud de l’agglomération bastiaise. Plus de 80 agents d’EDF sont mobilisés depuis 6h ce matin pour rétablir au plus tôt le courant.





Les élèves de cité scolaire du Fium’Orbu ont retrouvé leurs foyers vers 21h30

Concernant les élèves de la cité scolaire du Fium’Orbu, il faut rappeler que, dès 14h, les pluies ont été particulièrement fortes sur la zone, aussi un départ anticipé n'aurait pas été possible : les consignes en cas de vigilance orange sont de ne pas se déplacer et d’attendre la fin de l'épisode. Ensuite, les élèves ont toujours été en sécurité dans les locaux de l'établissement où ils étaient encadrés par les personnels de l'éducation nationale et un officier des pompiers dépêché sur place dès que cela a été possible. L'électricité a été rétablie de manière prioritaire sur ce site dès 19 heures et les enfants disposaient d'eau et de nourriture. Les liens avec le maire de la commune, la proviseure et les parents ont été permanents tout au long de l'épisode. Dès que les pluies ont cessé, la préfecture a coordonné le retour des enfants chez eux, soit via le passage des parents, soit via des bus de transport scolaire dépêchés par la collectivité de Corse. A 21h30 les derniers enfants avaient retrouvé leur foyer.

Les services de l’État, de l’éducation nationale et de la collectivité de Corse sont restés mobilisés jusque tard hier soir pour assurer la coordination des derniers secours.





Dans un communiqué le préfet de Haute-Corse tient à remercier toutes celles et ceux qui sont intervenus et qui continuent de travailler pour assurer un retour à la normale le plus rapidement possible.