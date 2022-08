Intempéries en Corse : un avion endommagé, le trafic perturbé

A cause des gros orages et des fortes rafales de vent, le trafic a été perturbé à l'aéroport d'Ajaccio entre 8 heures et 9 heures ce jeudi matin. Les vols qui devaient décoller dans la matinée ont été retardés. Sur le tarmac, au sol, un avion de la compagnie Volotea, qui avait pour destination Lille, a été très endommagé par un caisson qui s'est envolé. Selon le directeur de l'aéroport d'Ajaccio, Laurent Poggi, la compagnie espagnole "est en train d'essayer de trouver rapidement un avion de remplacement".



L'épisode orageux et venteux a aussi eu quelques répercutions sur le trafic de l'aéroport de Bastia. Aucun avion n'a été annulé mais quelques retards sont prévus. En Balagne, à Calvi, un seul vol en provenance de Paris-Orly a été dérouté vers Bastia au moment fort de la tempête. Les autres rotations prévues ont été maintenues.



Concernant le maritime, il semblerait que la tempête n'ait causé aucune perturbation.

Néanmoins un voilier - un 4 mâts de croisière - qui n'avait plus ses amarres à l'avant a été soutenu par un remorqueur (notre photo signée Mari-Jo Costa)