Intégrer l'Armée de l'air sans quitter la Corse : 70 jeunes intéressés durant un job dating à Solenzara

Conducteur routier, auxiliaire sanitaire, agent de restauration, ouvrier en mécanique générale… Des métiers divers et variés qui sont nécessaires dans le fonctionnement de notre société mais aussi dans l’armée ! Esteban (*), 16 ans, l’a bien compris. Il souhaiterait devenir chauffeur routier, et dans l’armée de préférence, car il aurait l’avantage d’en sortir retraité au bout de 17 ans de service. Voilà pourquoi il est venu se renseigner sur les opportunités d’emploi, proposées par ce troisième Job Dating de la base aérienne.Cette année, les besoins en recrutement sont un peu moins conséquents que les années précédentes : « On recherche une trentaine de personnes, contre environ cinquante d’habitude », indique l’adjudant-chef Audrey. Un nombre de postes à pourvoir qui se justifie pour différentes raisons : « Les militaires signent un contrat de 4 ans à la base, qui est renouvelable, explique-t-elle. Mais parfois, ils ne restent pas car ils se rendent compte que l’armée n’est pas faite pour eux, ou bien ils font des bêtises et c’est nous qui choisissons de ne pas les garder. » Mais cette année, « les unités de la base ont trouvé leur équilibre, les effectifs sont bons, mais on a du personnel qui arrive en fin de carrière ». D’où un nombre de recrues à intégrer un peu en deçà par rapport aux autres années.En plus des métiers précédemment cités, la base de Ventiseri-Solenzara recrute cette année des réservistes, des agents de prévention du péril animalier, des opérateurs d’armement, des équipiers pompiers de l’air, fusiliers de l’air ou maîtres-chiens. Fréquentant une association d’insertion dans le Fium’orbu, Aziz, Florian, Hervé, Eric et Yoann ont une priorité dans leur recherche d’emploi : rester en Corse. « On a toujours vécu ici, on ne veut pas s’éloigner de nos familles », précise Aziz. « S’engager dans l’armée, ça fait un peu peur à nos jeunes, car il y a l’idée de devoir partir sur le Continent », confirme Jade Morel, responsable d’équipe de l’agence France Travail (ex Pôle Emploi) de la Plaine orientale.Qu’ils soient rassurés : les emplois proposés, c’est pour travailler au sein de la base aérienne de Solenzara, même s’il faudra tout de même en passer par une formation de six semaines à Orange dans le Vaucluse. Paul, 17 ans, n’a pas hésité à venir de Calenzana. Quitter la Corse, ça ne l’effraie pas personnellement : « Ce qui m’intéresserait, ce sont les forces spéciales. » Son père l’appuie : « Il faut voir du pays tant qu’on est jeune ! » Paul n’aura pas fait le voyage de la Balagne pour rien : l’occasion lui a été donnée de remplir un dossier de candidature pour les parachutistes de l’air.