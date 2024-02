La base aérienne 126 de Ventiseri-Solenzara recrute à travers un grand job dating le 29 février

Le jeudi 29 février 2024 à 14h, la Base Aérienne 126 de Ventiseri-Solenzara ouvrira ses portes aux chercheurs d'emploi, aux étudiants et lycéens désireux d'explorer les métiers de l'Armée de l'air et de l'espace. Cet événement constitue une belle occasion de rencontrer des militaires spécialisés dans divers domaines et de découvrir les spécificités des métiers au sein de l'Armée de l'air et de l'espace. De nombreuses opportunités professionnelles sont actuellement disponibles sur la base, notamment dans les secteurs de la protection, du médical, de l'informatique et des télécommunications, de la mécanique, ainsi que des opérations aériennes. Les jeunes âgés de 17 à moins de 30 ans auront la possibilité de postuler en tant que militaire technicien de l'air. De plus, des informations détaillées sur les différentes carrières offertes par l'Armée de l'air et de l'espace seront fournies en fonction du niveau d'études.



Les réservistes opérationnels de la base aérienne 126 seront également présents pour présenter leurs activités et les opportunités de recrutement, ouvertes aux personnes âgées de 17 à 45 ans.

Différentes spécialités offrent des possibilités de recrutement sur la base aérienne, allant de l'opérateur armement bord/sol à l'agent de restauration, en passant par l'équipier pompier de l'air et l'auxiliaire sanitaire.



Pour s'inscrire à cet événement, il suffit de contacter l'Antenne CIRFA Solenzara au 04 20 61 85 36 / 07 87 29 24 12 ou 06 03 02 47 04.. Les intéressés sont priés de se munir d'une pièce d'identité le jour de l'événement.