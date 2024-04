Inner Wheel : Une marche pour Maxime dimanche à Bastia

Fondé en janvier 2022 à Bastia, Inner Wheel est un club service dédié à l'aide aux femmes, aux enfants et aux personnes en situation de handicap. Sous la présidence de Juliette Dominici, le club compte une quarantaine de membres actifs. « Depuis notre création, nous multiplions les actions de solidarité », explique Virginia Biaggi, secrétaire de la section bastiaise. « Pour cette troisième édition de notre marche caritative, nous avons choisi de soutenir Maxime dans la réalisation de son projet sportif. »

Maxime, handicapé moteur depuis la naissance, aspire à concourir au prestigieux tournoi de tennis handisport de Costa Verde. Pour cela, il doit suivre des cours dispensés par un professeur certifié. Les fonds récoltés lors de la marche serviront à financer ces cours ainsi que la formation du moniteur. La manifestation débutera à 10h au Mantinum sur le Vieux-Port de Bastia, avec une marche de 5 km en direction de l'Aldilonda, suivie d'un retour par la Citadelle pour terminer au musée où un buffet sera dressé. « Cette marche est ouverte à tous, dans un esprit familial et convivial », souligne Virginia. « L'an dernier, plus d'une centaine de participants ont répondu présents à notre marche dédiée à l'association Handisport Bastia. »



Inner Wheel Bastia, financé uniquement par les cotisations de ses membres, bénéficie également du soutien de nombreux commerçants locaux ainsi que de la Ville de Bastia et de la Communauté d’Agglomération de Bastia pour cette initiative solidaire.

Au-delà de cette action, le club continue de soutenir différentes associations locales œuvrant contre les violences faites aux femmes, comme le CDIF, le BIS, et les initiatives des docteurs Orabona et Alfonsi.

Les inscriptions pour la marche se feront sur place. Venez nombreux soutenir Maxime et participer à cette belle initiative de solidarité !