Inizia : les starts up corses formées à la stratégie commerciale

« Le but est de les aider à travers des conseils, de les guider tout au long du processus. » explique Emmanuel Pierre, le directeur d’Inizia. « Nous mettons à disposition tous les moyens possibles pour les accompagner. »

Pour cela, deux journées ont été organisées avec des ateliers collectifs de co-construction, un accompagnement d’approfondissement individuel, ainsi que sur le terrain.

Ces formations, animées par des chargés d’affaires et des professionnels, permettent aux bénéficiaires d’apprendre davantage sur la stratégie commerciale, avec une formation continue et deux rendez-vous individuels.

Ce mardi à l’hôtel Campo Dell’oro se déroulait la séance de restitution finale, avec un grand oral. Le dernier rendez-vous s’effectue sur le terrain avec les premiers clients. Au cours de cet oral, ces derniers ont dû restituer leurs visions stratégiques commerciales devant un jury.







Parmi ces startups, Anne-Sophie Cadre, qui a fondé Midgard avec Laurent Terramorsi. Une entreprise de l’imagerie micro aérienne à l’analyse opérationnelle. Cela permet de visualiser, stocker les images aériennes en temps réel. Cette dernière représentait dernièrement la Corse à l’Elysée dans le cadre de son projet.

« Cette formation est hyper intéressante. En tant qu’entrepreneurs, nous sommes réactionnels, nous ne nous structurons pas forcément. Ces ateliers permettent de structurer clairement la stratégie commerciale. Cela permet de bien réfléchir et de prendre du recul, car nous ne l’aurons pas fait de nous-même » explique fièrement la jeune femme.

Vanessa Bianconi, de la startup Miloé, chargée de partager des données de santé en urgence sur divers supports, a également suivi ce programme.

« Cela m’a mis face à mes difficultés. J’ai pris conscience de l’importance de structurer sa stratégie et ses objectifs. C’est enrichissant car nous avons pu communiquer entre nous, échanger. Le monde de l’entreprise est un monde complexe, la gestion est compliquée. »

Ainsi, à travers ces journées, ces entrepreneurs ont pu échanger, s’entraîner et se perfectionner pour le développement futur de leurs projets, très ambitieux et prometteurs pour les années à venir.