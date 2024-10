Inizià : Une vitrine pour les porteurs de projets innovants en Corse

Ce mardi 22 octobre, INIZIÀ, l'incubateur territorial d'entreprises innovantes en Corse, a organisé une journée de présentation dédiée à sa nouvelle promotion de porteurs de projets. Au total, six initiatives, sélectionnées parmi 62 candidatures dans les secteurs de l’énergie, du divertissement, de l’industrie et du numérique, ont été mises en lumière, bénéficiant du programme PASS’INIZIÀ. Parmi ces projets, celui de Pascal Nicolaï, fondateur de la start-up Colombo Tech, a particulièrement retenu l'attention avec sa solution innovante de détection précoce des incendies.



Âgé de 34 ans, Pascal Nicolaï a conçu une technologie capable de détecter les premiers signes de surchauffe des batteries lithium-ion, un enjeu majeur de sécurité dans un contexte où ces batteries sont omniprésentes, notamment dans les voitures électriques. « Aujourd'hui, les batteries lithium-ion sont partout : dans nos téléphones, et surtout dans les voitures électriques », déclare-t-il. Si ces batteries sont généralement sûres, elles peuvent toutefois représenter un risque en cas de surchauffe ou de choc. « Les pompiers ne peuvent pas intervenir efficacement. On voit des vidéos de voitures en feu, et même des bus hybrides à Paris qui ont pris feu sans raison apparente », ajoute-t-il.



Face à cette problématique, Pascal Nicolaï a mis au point une solution qui alerte dès qu'une surchauffe est détectée, permettant ainsi une intervention rapide des services d'incendie. « Notre solution donne une alerte dès qu'un échauffement est détecté, ce qui permet d’éviter une catastrophe », précise-t-il. Avec l'interdiction des véhicules thermiques prévue en 2035, l'importance de cette innovation est d’autant plus cruciale. « Il y a un besoin urgent de trouver des solutions pour prévenir ce type d'incendie », insiste-t-il.



Grâce à PASS'INIZIÀ, Pascal a pu bénéficier d'une formation complète, essentielle pour structurer son projet. « Nous avons appris à pitcher notre projet, à créer une démarche commerciale, à définir notre modèle de vente. L’accent a aussi été mis sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), un aspect essentiel aujourd'hui », explique-t-il.



Cette formation a également permis à Pascal de mieux se connaître en tant qu'entrepreneur. « On nous a appris à reconnaître nos forces et nos faiblesses, ce qui est essentiel pour avancer », confie-t-il. Prêt à passer à l’étape suivante, il souligne l'importance du soutien continu qu'il reçoit d’Inizià, notamment en termes de réseautage et de conseils juridiques. « C'est grâce à eux que mon projet va pouvoir se concrétiser », conclut-il.



Emmanuel Pierre, directeur d'Inizià, souligne l'importance de cet accompagnement. « Inizià, c'est un outil de développement économique. En aidant des projets innovants, nous contribuons à la création d'entreprises pérennes en Corse, qui génèrent des emplois qualifiés. » Avec plus de 300 projets expertisés et 74 entreprises créées, Inizià joue un rôle central dans l’écosystème entrepreneurial corse. « Le coût moyen annuel d'accompagnement d'un projet s'élève à 33 000 euros », précise Emmanuel Pierre. « Accompagner des projets comme celui-ci permet à la Corse de diversifier son économie, traditionnellement centrée sur le tourisme et l’agriculture », note-t-il. En sélectionnant soigneusement les projets à accompagner, Inizià veille à leur pertinence et à leur potentiel de développement local. « Nous devons nous assurer de la crédibilité et de la pertinence des projets au niveau insulaire », conclut Emmanuel Pierre.