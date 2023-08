Infiltration des supporters bordelais à Timizzolu : la préfecture tente de donner les premières explications

Sur la rencontre en elle-même, la préfecture explique que le « cadre légal ne pouvant restreindre la liberté d’aller et venir des supporters dans l’espace et dans le temps qu’à certaines conditions, notamment vestimentaire ou comportementale, il n’était juridiquement pas possible d’empêcher des personnes sans aucun signe apparent d’accéder au stade, l’achat de billet étant possible pour tous en ligne, d’autant que plusieurs centaines de billets étaient encore disponibles à la vente jusqu’au jour du match ».



De plus, selon les services de l’État, « différentes manœuvres des supporters ultras bordelais, disséminés au milieu de supporters ajacciens, ont rendu leur arrivée très discrète, déjouant la vigilance des stadiers chargés de leur fouille et de la sécurité à l’intérieur de l’enceinte sportive. Les ultras bordelais se sont ensuite très rapidement regroupés à l’ouest de la tribune Poli. L’opération, imprévisible du fait de son extrême dangerosité, était de toute évidence préméditée et rigoureusement planifiée ». « Sitôt regroupés, les ultras bordelais ont entamé des chants qui ont provoqué un afflux de stadiers, dont il faut saluer le courage, puis de supporters ajacciens. Dès qu’il a été évident que les stadiers ne parviendraient pas à reprendre seuls le contrôle de la situation, les forces de l’ordre sont intervenues dans l’enceinte sportive », est-il précisé.



Enfin, la préfecture indique que « l’intégralité des violences commises en tribune Poli a été enregistrée par les systèmes de vidéo protection du stade » et que « les supporters bordelais exfiltrés par les forces de sécurité intérieure ont été contrôlés et identifiés ».



Une enquête pour violences aggravées au sein d’une enceinte sportive a en outre été ouverte par le paquet d’Ajaccio « pour identifier et poursuivre tous les auteurs de violences et d’infractions au code du sport ». « En parallèle, et sans préjudice des sanctions judiciaires futures, des mesures d’interdiction administrative de stade seront rapidement prises à l’encontre de toutes les personnes mises en cause », annonce encore la préfecture.