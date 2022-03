Incendies dans le Taravu : 60 hectares détruits, une enquête ouverte

Depuis ce lundi, un incendie parcourt le plateau du Cuscionu en Corse-du-Sud. Il s'est déclaré vers midi et demi ce 28 mars et est toujours en cours bien qu'il soit en grande partie maîtrisé grâce au travail de concert des pompiers et des forestiers sapeurs.

Les flammes ont tout de même déjà détruit près de 50 hectares. Pour l'arrêter, le service d'incendie et de secours de Corse-du-Sud a mobilisé deux camions spécialisés, un chef de groupe et 8 sapeurs-pompiers, qui sont toujours sur les lieux.









Un autre incendie mineur a détruit près de 200 mètres carrés de végétation sur la commune de Frassetu dans l'après-midi du 28 mars.



La veille, c'est au dessus du village de Tavera qu'un feu déclenché le 27 mars brûlait 7 hectares de végétation proche du col de la Scalella avant d'être éteint par les pompiers le lendemain matin.



L'emploi du feu avait été interdit par la préfecture de Corse sur tout le département de Corse-du-Sud le 26 et 27 mars en raison d'un fort coup de vent. L'interdiction a été prolongée jusqu'au 30 mars en raison d'un épisode de pollution de l'air.



Les multiples départs de feux malgré l'interdiction d'usage ont attiré l'attention de la Justice. Le parquet d'Ajaccio a ouvert une enquête pour déterminer les origines des sinistres. "Selon les premières constations, les départs de feux sont volontaires", précise le parquet d'Ajaccio. Il pourrait s'agir d'écobuages mal maîtrisés.