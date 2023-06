Incendies au Canada : La Corse pourrait être touchée par les fumées

Le Canada fait face à des incendies depuis plus d'un mois, les fumées vont toucher la France à partir de ce lundi. La #QualitéAir pourrait être altérée dans les prochaines heures. Qualitair Corse suit attentivement la situation afin d'évaluer l'impact de ce phénomène en #Corse. https://t.co/8zOfE3s4lT

Depuis le début du mois de juin, d'immenses incendies ravagent les forêts du Canada. Les conséquences de ces feux destructeurs se feront ressentir au-delà des frontières canadiennes, puisque les fumées atteindront l'Europe, y compris une partie de la France dès le lundi 26 juin.Depuis dimanche soir avec le changement de direction du vent les fumées denses se déplacent à travers l’Atlantique vers le ciel européen. Par conséquent, Qualitair Corse a averti sur les réseaux sociaux que "la qualité de l'air en Corse pourrait être altérée dans les prochaines heures", relayant un tweet de Mark Parrington, directeur scientifique du service de surveillance atmosphérique canadien Copernicus."Il faut s’attendre à un ciel brumeux et à des levers/couchers de soleil éclatants en raison de la fumée en altitude - la concentration la plus importante se déplacera probablement sur l’Irlande et le Royaume-Uni", a précisé sur Twitter Nahel Belgherze, observateur de phénomènes météorologiques. "La plus grande partie de la fumée devrait rester confinée à haute altitude, mais toute fumée qui parvient à se mélanger pourrait entraîner une réduction locale de la qualité de l’air", a-t-il ajouté.La qualité de l’air au-dessus de la Corse est pour le moment évaluée bonne par Qualitair Corse qui "suit attentivement la situation afin d'évaluer l'impact de ce phénomène sur l'ile".