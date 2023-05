Incendies : Michel Castellani demande le retour des Canadair à Poretta

« La période estivale approche et dans de nombreux territoires l’angoisse monte. La sécheresse est déjà présente voire critique dans certains départements, générant la crainte que soient à venir des feux nombreux, ravageurs et incontrôlables ». Lundi après-midi, alors que l’Assemblée Nationale débutait ses travaux relatifs à la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, le député de la 1ère circonscription de Haute-Corse, Michel Castellani, pointait l’inquiétude déjà omniprésente face au spectre des flammes.



Rappelant que l’été dernier, suite une multitude d’incendies qui ont frappé l’Europe, quelques 785 000 hectares avaient été dévorés sur l’ensemble du continent, le député de Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires (LIOT) a souligné que « le dérèglement climatique qui accentue la sécheresse et les canicules, étend les zones traditionnelles du risque incendie à de nouveaux territoires ». « Les spécialistes s’accordent sur une tendance à long terme qui est particulièrement inquiétante en région Méditerranée. Les surfaces brûlées pourraient augmenter très grandement », a-t-il renchérit en soufflant : « La période à risque fort sera trois fois plus longue, et les feux hivernaux devraient se multiplier ».



Face à ces perspectives inquiétantes, il salué les annonces faites par le Gouvernement en avril dernier dans le cadre du plan de lutte contre les incendies. « Les ministres en charge ont exprimé leur volonté d’augmenter les moyens humains et matériels par la création de 7 colonnes de renfort supplémentaires, un nouveau groupe d’appui du génie, par des renforts d’avions et d’hélicoptères bombardiers d’eau », a-t-il noté en glissant que « comme de nombreux territoires du Sud de la France, la Corse aimerait pouvoir compter sur une base permanente d’aéronefs, dédiée à la lutte contre les incendies, ou à défaut de moyens supplémentaires ».



« Lors du débat de novembre dernier, M. le ministre de l’Intérieur nous avait donné la garantie en réponse à un de mes amendements repris par le Gouvernement, que les moyens de lutte en Corse seraient conservés et renforcés. Comme je l’avais fait alors, je renouvelle ma demande que des Canadair soient positionnés à Bastia-Poretta. Je souligne à nouveau l’excellence de la situation de Bastia en Méditerranée occidentale et la sureté exceptionnelle du site », a-t-il appuyé en arguant : « Je vous demande de jeter un œil à une carte, et vous comprendrez le bien-fondé de ma requête. Le souci qui m’anime est bien sûr celui d’une optimisation dans l’attaque des feux, la rapidité d’intervention étant un élément premier d’efficacité, ceci en Corse comme hors de l’île ».



Lors de la saison estivale, seuls deux Canadair sont chaque année positionnés en Corse, tous deux sur la seule base d’Ajaccio.