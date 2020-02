Incendie sur les hauteurs de Santo-Pietro-di-Venaco

L'incendie s'est déclaré à 11h15 ce dimanche sur les hauteurs de la commune de Santo-Pietro-di-Venaco et a rapidement progressé vers la crête.

La zone étant inaccessible, les pompiers ont eu recours à l'hélicoptère Dragon 2 de la Sécurité Civile pour effectuer une reconnaissance et constater que le feu avait déjà ravagé 11 hectares de maquis, tout en continuant à progresser, sans toutefois représenter un réel danger.

La décision a été prise d'attendre son évolution et voir si demain, il y avait lieu d'aller héliporter des pompiers spécialisés.