Incendie du Bella Vista à Porticcio : sept interpellations en cours

Ce lundi 7 février les militaires de la section de recherches de Corse et du groupement de gendarmerie de Corse-du-Sud ont procédé à une opération judiciaire d’envergure lors de laquelle des interrelations et des perquisitions ont été effectuées à Porticcio et sur le continent.



" L’enquête nommée Bella Vista vise notamment des faits de destruction par moyen dangereux et d’extorsion en bande organisée commise avec arme. " , in dique le procureur de la République d' Ajaccio, Nicolas Septe, qui précise que "jusqu’à présent, 7 personnes font l' objet d' une mesure de garde à vue ou sont auditionnées en qualité de mise en cause sous l’autorité d’un magistrat instructeur. "





Les faits



Dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 juillet, un incendie s’était déclaré à l’hôtel Bella Vista, à Porticcio, vers quatre heures du matin. 1 500 mètres carrés de terrasse et d’aménagements extérieurs avaient été totalement détruits. L’intérieur était resté cependant préservé des flammes. Les clients et personnels de l’établissement avaient été évacués, et on ne comptait aucune victime parmi eux. Le sinistre avait mobilisé une vingtaine de sapeurs-pompiers des casernes d’Ajaccio et Pietrosella.