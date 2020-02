Incendie de Quenza-Solaro : plus de 1500 hectares détruits et 3 hommes blessés

Même si le feu a baissé d’intensité, il reste actif avec plusieurs foyers importants qui continuent à bruler le maquis corse. Le CODIS 2B estime provisoirement à 1500 hectares la surface parie en fumée. Un travail de cartographie plus précise discriminant les zones brulées des zones non brulées débutera ce vendredi.

Ce 6 février trois homme ont été blessés (1 personne de l’UIISC5 et 2 Forestiers Sapeurs) nécessitant l’engagement du soutien sanitaire.



Les 4 canadairs sur place ont réalisé 66 largages. La présence de l’hélicoptère de la Sécurité Civile a permis de réaliser de nombreuses reconnaissances aériennes et d'anticiper le travail des jours à venir.

Les moyens de lutte ont été concentrés sur des actions de traitements des lisières et traitements de points chauds par la réalisation d’établissement de grande longueur.

De plus des voies d’accès ont réalisées par les moyens du génie des Forestiers Sapeurs afin de faciliter l’engagement terrestre des moyens.

Les personnels spécialisés en brulage dirigé et feu tactique préparent certaines zones en créant en particulier des layons.



La surveillance de ce chantier sera réalisée cette nuit compte tenu de l’impossibilité d’accéder aux différents foyers la nuit et permettre la mise au repos d’un maximum d’intervenants.

Un dispositif de lutte encore plus important est prévu pour vendredi 7 février avec en particulier l’engagement de deux Hélicoptère Bombardier d’eau HBE financés par les SIS de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.