Incendie de Ghisoni : le feu fixé après 59 largages

Un feu de végétation s'est déclaré ce lundi matin aux alentours de 11 heures dans la commune de Ghisoni, à proximité des Bergeries de Muggetto. Trente pompiers sont actuellement engagés dans la lutte contre cet incendie. Grâce aux efforts conjoints des équipes au sol et des moyens aériens, le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de Haute-Corse indique que "le feu est désormais fixé et la situation s'est considérablement améliorée". Depuis le début de l'intervention, les équipes aériennes ont effectué un total de 59 largages essentiels pour contenir l'incendie et éviter sa propagation.

Sur le flanc gauche du feu, un avion Dash continue de larguer des produits retardants afin de maîtriser totalement l'incendie. Sur le flanc droit, les pompiers mettent en place un établissement de grande longueur pour traiter la lisière, bien que de nombreux points chauds persistent encore.





Pour demain matin, un dispositif pionnier héliporté est en préparation. Quarante-cinq personnels, sous le commandement du Commandant Griscelli, seront déployés sur le chantier. Ce dispositif comprend des équipes de pompiers de deux départements ainsi que des forestiers sapeurs, un hélicoptère de sécurité civile et un Morane 2B.



Appel à la prudence pour les randonneurs



Plus tôt dans la journée, les pompiers ont appelé les randonneurs présents aux alentours à faire preuve de prudence. Une vigilance particulière a été demandée aux marcheurs du GR20, notamment à proximité du refuge de Capanelle.