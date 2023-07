Incendie de Curbara, Santa-Reparata-di-Balagna : les stigmates vus du ciel

"Le feu est maîtrisé", ont indiqué la préfecture et les pompiers mercredi en début d'après-midi. "Il n'y aura plus d'évolution notable de la surface parcourue sauf bascule terrible de la météo", a ajouté un officier des pompiers de l'île méditerranéenne.



L'intervention de deux avions bombardiers d'eau et deux hélicoptères à la faveur du jour a permis de consolider le travail des pompiers durant la nuit pour contenir les flammes. Poussé par des rafales de vent qui ont atteint dans la nuit jusqu'à 120 ou 130 km/h, le feu a parcouru 200 hectares sans faire de victimes, ni de dégâts matériels, selon la préfecture. Il a un temps menacé trois villages, Corbara, Pigna et Santa-Reparata-Di-Balagna et plus particulièrement deux hameaux.



Deux départs de feu ont eu lieu vers 22H00 à un kilomètre d'écart, avant que les deux sinistres ne se rejoignent dans la région de Corbara. Les pompiers privilégiaient au cours de la nuit l'hypothèse d'une cause humaine.



Le parquet de Bastia a indiqué avoir ouvert "une enquête de flagrance pour dégradations par incendie et mise en danger d'autrui", confiée à la brigade territoriale de la gendarmerie de l'Ile-Rousse.