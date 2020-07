Incendie de Castellu di Rustinu toujours actif

La Rédaction le Mardi 14 Juillet 2020 à 10:35

L'incendie de Castellu di Rustinu qui a ravagé hier près de 25 hectares de maquis, nécessitant l'intervention de plus de 80 pompiers et d'importants moyens aériens comme 4 Canadair et un Dash a peu évolué dans la nuit mais reste actif. Les soldats du feu sont toujours à pied d'oeuvre

