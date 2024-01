Incendie de Barbaggio : le bilan passe à 180 hectares de végétation ravagés

La nuit dernière, sapeurs-pompiers et militaires ont travaillés relâche pour maitriser l'incendie et éviter qu'il se propage vers les zones urbaines de Bastia, Furiani et Biguglia. Bien que 180 hectares de maquis aient été dévastés, les équipes du SIS2B, du SIS 2A et de l'UIISC 5 de Corte ont réussi à stabiliser la situation, annonce ce jeudi matin la préfecture de Haute-Corse.Des moyens aériens supplémentaires, provenant de Nîmes et de la Corse du Sud, combinés aux moyens terrestres seront mobilisés dans la matinée pour éteindre définitivement l'incendie. Heureusement, aucune habitation n'est menacée, et aucune victime humaine n'est à déplorer.Un total de 170 pompiers et militaires ont été mobilisés pour faire face à la situation. Les forces de l'ordre, comprenant gendarmes et policiers, sont également présentes sur place pour assurer la sécurité des habitants.Les routes menant au hameau Suerta et à Pigno restent fermées jusqu'à nouvel ordre dans le but de faciliter l'intervention des secours et d'assurer la sécurité publique. La population est priée de respecter ces restrictions.