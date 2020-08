In Vino Veritas : Le Printemps de l'appellation Patrimonio

Si ce ne sont pas les traces d'un vin, d'un vigneron ou d'un cépage c'est en fait un petit peu de tout cela, en même temps, dont il s'agit, avec l'évocation de cette classe montante de vignerons qui permet à cette appellation de connaître un nouveau Printemps "On avait, depuis de longues années, l'image de Patrimonio avec des vins un peu austères, un peu rustiques qui se découvraient avec le temps car c'étaient des vrais vins de garde à base de Niellucciu qui est un cépage un peu complexe à travailler où il faut beaucoup de technicité. Puis est arrivée cette nouvelle génération de vignerons incarnée par Mathieu et Julie Marfisi, Antoine-Marie et Jean-Baptiste Arena, Lisandru Leccia, Christophe Ferrandis, Marie-Charlotte Pinelli, Nicolas Mariotti-Bindi ou ben encore Murielle Giudicelli et j'en oublie, qui ont apporté autre chose. Une jeune garde qui a une autre vision de ce cépage qui vinifie avec un peu plus de souplesse, avec une fermentation plus courte permettant à ce vin d'être bu plus tôt, car cela correspond, aussi, à la tendance du moment avec un public peut-être un peu plus pressé. Mais, dans le même temps, on a, également, un élevage plus long sur certaines cuvées. Il y a une belle complémentarité sur ce terroir qui est différent selon l'endroit où se trouvent les vignes c'est, d'ailleurs, ce qui en fait sa singularité. C'est une très belle approche où l'on joue avec la délicatesse".



Les blancs apportent une certaine fraîcheur en bouche, avec une belle tension et de l'élégance et puis les rouges où l'on aura plus des notes de fruits noirs.



"Les blancs on pourra les déguster avec des fruits de mer, des viandes blanches, des oursins de la langouste mais aussi des fromages. Quant aux rouges, avec des jeunes vins, on ira plus sur du figatellu ou des viandes rouges grillées. Après, sur des rouges plus charpentés on va chercher du gibier à poil ou bien des viandes en sauce. Des viandes de caractère".