Il y a 23 ans le préfet Claude Erignac était assassiné à Ajaccio

Ce samedi 6 février cela fera vingt-trois ans ans que Claude Erignac a été mortellement blessé par balles alors qu'il se rendait sans escorte à un concert de musique classique. Ce jour de 1998, la Corse, et plus largement la France métropolitaine, seront saisies de stupeur à l'annonce de l'assassinat du préfet Claude Erignac. Le crime est survenu à Ajaccio dans la soirée, alors que le haut fonctionnaire se dirigeait, à pied, vers le théâtre municipal. Claude Erignac venait de déposer sa femme devant le théâtre du Kallisté, au cœur d'Ajaccio où ils devaient assister à un concert. Il avait garé sa voiture et rejoignait le théâtre à pied, rue du Colonel-Colonna-d’Ornano.

Là, un tireur l'abat à 21 h 05 . Il est atteint par trois balles de calibre 9 mm , une dans la nuque à bout portant et deux dans la tête pour l'achever alors qu'il est à terre. Avant de prendre la fuite, le tireur prend le temps de sortir le chargeur de son arme et de déposer son pistolet à côté du corps, un Beretta 1992 F (fabriqué sous licence par la Manufacture d'armes de Saint-Étienne), qui avait été volé cinq mois plus tôt, le , pendant la prise en otage de deux gendarmes de la caserne de Pietrosella (Corse-du-Sud)



Le préfet, âgé de 60 ans au moment de sa mort, a laissé derrière lui une femme, Dominique, et deux enfants, Marie-Christophine et Charles-Antoine.

Les jours suivant le crime, des dizaines de milliers d'insulaires condamnent le terrorisme en descendant dans la rue. Ce sont les plus grandes manifestations jamais organisées en Corse.





Plus d'un an plus tard, quatre militants nationalistes passent aux aveux. Un mandat d'arrêt est lancé contre un cinquième, Yvan Colonna, accusé d'être le tireur. Il devient alors l'homme le plus recherché de France.

Après quatre ans de cavale, Yvan Colonna est arrêté le 4 juillet 2003 dans une bergerie, près de Propriano.

Yvan Colonna qui a toujours clamé son innocence, a été condamné à la réclusion à perpétuité en 2011

8 autres personnes ont été jugées en 2003 lors du procès du "commando Erignac". Parmi elles, le militant nationaliste Pierre Alessandri, condamné à perpétuité. Egalement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, Alain Ferrandi.

Les autres écopent de peines allant de 15 à 30 ans pour complicité.

A noter qu'au cours du procès, quatre accusés ont mis Colonna hors de cause.



Ce samedi à 11h30, place Claude Erignac, avenue colonel Colonna d’Ornano une cérémonie se déroulera dans un format très restreint (notamment sans invitation au public) et dans le strict respect des règles de distanciation.